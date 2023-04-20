Минобороны раскрыло причину взрыва в Белгороде

Над Белгородом с самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который спровоцировал взрыв в городе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. По данным ведомства, в результате происшествия, произошедшего вечером 20 апреля, есть повреждения жилых строений, жертв нет.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. По его словам, на перекрестке одной из улиц образовалась воронка радиусом 20 метро. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина есть разрушения в нескольких жилых помещениях. Позже Гладков уточнил, что в результате происшествия есть двое пострадавших женщин. Одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась,
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