20 апреля 2023

Минобороны раскрыло причину взрыва в Белгороде

РИАН: Минобороны объяснило взрыв в Белгороде падением бомбы с самолета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
В результате взрыва в Белгороде есть повреждения жилых строений, сообщили в Минобороны Фото:

Над Белгородом с самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который спровоцировал взрыв в городе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. По данным ведомства, в результате происшествия, произошедшего вечером 20 апреля, есть повреждения жилых строений, жертв нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. По его словам, на перекрестке одной из улиц образовалась воронка радиусом 20 метро. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина есть разрушения в нескольких жилых помещениях. Позже Гладков уточнил, что в результате происшествия есть двое пострадавших женщин. Одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, написал он в своем telegram-канале.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Над Белгородом с самолета Су-34 произошел нештатный сход боеприпаса, который спровоцировал взрыв в городе. Об этом сообщили в Минобороны России. «При выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса», — сообщили в Минобороны, передает РИА Новости. По данным ведомства, в результате происшествия, произошедшего вечером 20 апреля, есть повреждения жилых строений, жертв нет. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве в Белгороде. По его словам, на перекрестке одной из улиц образовалась воронка радиусом 20 метро. Мэр города Валентин Демидов рассказал, что на улице Шаландина есть разрушения в нескольких жилых помещениях. Позже Гладков уточнил, что в результате происшествия есть двое пострадавших женщин. Одна с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая женщина с ссадинами от госпитализации отказалась, написал он в своем telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...