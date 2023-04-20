20 апреля 2023

Губернатор Гладков: в Белгороде прогремел мощный взрыв

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Вячеслав Гладков: на месте взрыва работают экстренные службы Фото:

В Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на одной из центральных улиц. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», — написал Гладков в своем telegram-канале.

В результате происшествия повреждено несколько автомобилей и соседнее здание. Одну из машин взрывом забросило на крышу продовольственного магазина. На месте работают оперативные службы, передает telegram-канал Shot.

Ранее во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель, пострадали два человека.

Повреждено несколько автомобилей
Повреждено несколько автомобилей
В результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина
В результате взрыва повреждена часть дома по улице Шаландина

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В Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на одной из центральных улиц. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», — написал Гладков в своем telegram-канале. В результате происшествия повреждено несколько автомобилей и соседнее здание. Одну из машин взрывом забросило на крышу продовольственного магазина. На месте работают оперативные службы, передает telegram-канал Shot. Ранее во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель, пострадали два человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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