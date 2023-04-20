Губернатор Гладков: в Белгороде прогремел мощный взрыв

В Белгороде прогремел сильный взрыв, образовалась огромная воронка на одной из центральных улиц. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«ЧП в Белгороде. Произошел взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрестке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров. Есть повреждения остекления в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи. Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьев и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже», —
В результате происшествия повреждено несколько автомобилей и соседнее здание. Одну из машин взрывом забросило на крышу продовольственного магазина. На месте работают оперативные службы, передает telegram-канал Shot.
Ранее во дворе частного дома в Белгороде взорвалась граната. В результате взрыва погиб местный житель, пострадали два человека.
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