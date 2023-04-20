20 апреля 2023

Мэр Белгорода рассказал о последствиях взрыва в городе. Фото, видео

Мэр Белгорода: в результате взрыва разрушены несколько квартир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, мчс, огонь, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
На улице Шаландина есть разрушения нескольких квартирах, сообщил Валентин Демидов Фото:

В Белгороде после взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.

«Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — сообщил Демидов в своем telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Белгороде прогремел взрыв. По словам, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка, передает RT. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, пишет telegram-канал Baza.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Белгороде после взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов. «Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», — сообщил Демидов в своем telegram-канале. Ранее стало известно, что в Белгороде прогремел взрыв. По словам, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка, передает RT. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, пишет telegram-канал Baza.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...