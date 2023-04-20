В Белгороде после взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров, на улице Шаландина есть разрушения в нескольких квартирах. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.
«Здесь в результате взрыва повреждено несколько автомобилей, образовалась воронка радиусом около 20 метров. Все оперативные службы работают. По предварительным данным, слава Богу, никто не пострадал. Также на улице Шаландина есть разрушения в результате взрыва в нескольких квартирах. Развернуты информационные штабы. Всем жителям пострадавших домов предлагаем временное размещение в гостинице», —
Ранее стало известно, что в Белгороде прогремел взрыв. По словам, губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на перекрестке одной из центральных улиц образовалась воронка, передает RT. Также сообщается о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, пишет telegram-канал Baza.
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