Стал известен ведущий праздничного концерта ко Дню Победы в Екатеринбурге. Фото

Александр Устюгов станет ведущим праздничного концерта в Екатеринбурге в День Победы

21 апреля 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Актер Александр Устюгов проведет гала-концерт в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге ведущим праздничного концерта, посвященного Дню Победы, будет актер Александр Устюгов. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия из Фонда святой Екатерины. «В День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт „Дорога к Победе“. Вместе с российским актером театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сообщили в пресс-службе фонда. Организатором праздника выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актер и шоумен Роман Постовалов. В день мероприятия екатеринбуржцам расскажут о том, как город принимал раненых солдат и каким невероятным трудом удалось сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей страны. Гостей праздника погрузят в атмосферу фронтовых воспоминаний, которые пересекутся с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал во время войны и своим творчеством поддерживали раненых солдат и тружеников тыла. Вечер закончится выступлением известных музыкантов. Их имена будут объявлены в ближайшее время.

В Екатеринбурге ведущим праздничного концерта, посвященного Дню Победы, будет актер Александр Устюгов. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия из Фонда святой Екатерины. «В День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт „Дорога к Победе“. Вместе с российским актером театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сообщили в пресс-службе фонда. Организатором праздника выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актер и шоумен Роман Постовалов. В день мероприятия екатеринбуржцам расскажут о том, как город принимал раненых солдат и каким невероятным трудом удалось сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей страны. Гостей праздника погрузят в атмосферу фронтовых воспоминаний, которые пересекутся с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал во время войны и своим творчеством поддерживали раненых солдат и тружеников тыла. Вечер закончится выступлением известных музыкантов. Их имена будут объявлены в ближайшее время.