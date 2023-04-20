В Екатеринбурге ведущим праздничного концерта, посвященного Дню Победы, будет актер Александр Устюгов. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия из Фонда святой Екатерины.
«В День Победы в историческом центре Екатеринбурга состоится праздничный гала-концерт „Дорога к Победе“. Вместе с российским актером театра и кино Александром Устюговым зрители откроют для себя Екатеринбург и его роль в сохранении исторической памяти с новой, неизвестной стороны», — сообщили в пресс-службе фонда.
Организатором праздника выступил Фонд святой Екатерины, а срежиссировал программу актер и шоумен Роман Постовалов. В день мероприятия екатеринбуржцам расскажут о том, как город принимал раненых солдат и каким невероятным трудом удалось сохранить сотни предприятий и культурное наследие нашей страны.
Гостей праздника погрузят в атмосферу фронтовых воспоминаний, которые пересекутся с историями величайшей балерины ХХ века Майи Плисецкой и поэтессы Агнии Барто, которые были эвакуированы на Урал во время войны и своим творчеством поддерживали раненых солдат и тружеников тыла.
Вечер закончится выступлением известных музыкантов. Их имена будут объявлены в ближайшее время.
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