Мобилизованные челябинцы записали обращение к землякам и властям своего района. Видео

21 апреля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Бойцы поблагодарили карталинцев и главу района за благотворительный груз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины. «Огромное спасибо боевому братству Афганистана, карталинцам, главе Анатолию Вдовину, волонтерам, а также особое спасибо нашей мамане Гаврилковой Светлане Борисовне. Ждите нас, и мы вернемся домой с победой», — — поделились военнослужащие на видео в telegram-канале «Картновости». Благодарят бойцы земляков не только на видео, но и лично. Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов. По словам женщины, ей очень приятно встречать таких гостей. Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов Фото: телеграмм-канал «Картновости» Бойцы благодарят карталинцев за гостинцы с Родины Фото: телеграмм-канал «Картновости»

Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины. «Огромное спасибо боевому братству Афганистана, карталинцам, главе Анатолию Вдовину, волонтерам, а также особое спасибо нашей мамане Гаврилковой Светлане Борисовне. Ждите нас, и мы вернемся домой с победой», — — поделились военнослужащие на видео в telegram-канале «Картновости». Благодарят бойцы земляков не только на видео, но и лично. Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов. По словам женщины, ей очень приятно встречать таких гостей.