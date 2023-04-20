20 апреля 2023

Мобилизованные челябинцы записали обращение к землякам и властям своего района. Видео

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, подготовка мобилизованных
Бойцы поблагодарили карталинцев и главу района за благотворительный груз Фото:

Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины.

«Огромное спасибо боевому братству Афганистана, карталинцам, главе Анатолию Вдовину, волонтерам, а также особое спасибо нашей мамане Гаврилковой Светлане Борисовне. Ждите нас, и мы вернемся домой с победой», — — поделились военнослужащие на видео в telegram-канале «Картновости».

Благодарят бойцы земляков не только на видео, но и лично. Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов. По словам женщины, ей очень приятно встречать таких гостей.

Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов
Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов
Фото:
Бойцы благодарят карталинцев за гостинцы с Родины
Бойцы благодарят карталинцев за гостинцы с Родины
Фото:

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Мобилизованные бойцы из Карталинского района Челябинской области в зоне СВО записали видеообращение к землякам и властям своего района. Бойцы благодарят карталинцев за благотворительный груз, включающий также гостинцы с Родины. «Огромное спасибо боевому братству Афганистана, карталинцам, главе Анатолию Вдовину, волонтерам, а также особое спасибо нашей мамане Гаврилковой Светлане Борисовне. Ждите нас, и мы вернемся домой с победой», — — поделились военнослужащие на видео в telegram-канале «Картновости». Благодарят бойцы земляков не только на видео, но и лично. Сегодня к жительнице города Карталы Светлане Гаврилковой в гости прямиком с зоны СВО приехал карталинец Александр Внучков — с огромным букетом цветов. По словам женщины, ей очень приятно встречать таких гостей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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