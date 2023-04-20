20 апреля 2023

В Екатеринбурге у должника арестовали Toyota Land Cruiser. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец иномарки задолжал 8 млн рублей
Владелец иномарки задолжал 8 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге у должника — юридического лица — арестовали иномарку Toyota Land Cruiser. Он пытался скрывать ее от приставов, но машину нашли, рассказали URA.RU в ГУФССП по Свердловской области.

«На исполнении находится сводное исполнительное производство по взысканию задолженности с юридического лица на общую сумму более 8 миллионов рублей, из них 4,8 млн — по налогам. Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке обязательства не исполнил», — рассказывают приставы.

Тогда они выяснили, что у организации в собственности есть иномарка Toyota Land Cruiser. Владелец пытался ее скрыть, но автомобиль разыскали и арестовали. Если должник не оплатит штраф, то машину продадут на торгах.

Должник скрывал авто, но приставы все-таки нашли его
Должник скрывал авто, но приставы все-таки нашли его
Фото:
Если владелец иномарки не закроет долги, то машину реализуют на торгах
Если владелец иномарки не закроет долги, то машину реализуют на торгах
Фото:

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В Екатеринбурге у должника — юридического лица — арестовали иномарку Toyota Land Cruiser. Он пытался скрывать ее от приставов, но машину нашли, рассказали URA.RU в ГУФССП по Свердловской области. «На исполнении находится сводное исполнительное производство по взысканию задолженности с юридического лица на общую сумму более 8 миллионов рублей, из них 4,8 млн — по налогам. Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке обязательства не исполнил», — рассказывают приставы. Тогда они выяснили, что у организации в собственности есть иномарка Toyota Land Cruiser. Владелец пытался ее скрыть, но автомобиль разыскали и арестовали. Если должник не оплатит штраф, то машину продадут на торгах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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