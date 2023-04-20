Владелец иномарки задолжал 8 млн рублейФото: ГУФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге у должника — юридического лица — арестовали иномарку Toyota Land Cruiser. Он пытался скрывать ее от приставов, но машину нашли, рассказали URA.RU в ГУФССП по Свердловской области.
«На исполнении находится сводное исполнительное производство по взысканию задолженности с юридического лица на общую сумму более 8 миллионов рублей, из них 4,8 млн — по налогам. Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке обязательства не исполнил», — рассказывают приставы.
Тогда они выяснили, что у организации в собственности есть иномарка Toyota Land Cruiser. Владелец пытался ее скрыть, но автомобиль разыскали и арестовали. Если должник не оплатит штраф, то машину продадут на торгах.
Должник скрывал авто, но приставы все-таки нашли его
Фото: УФССП по Свердловской области
Если владелец иномарки не закроет долги, то машину реализуют на торгах
В Екатеринбурге у должника — юридического лица — арестовали иномарку Toyota Land Cruiser. Он пытался скрывать ее от приставов, но машину нашли, рассказали URA.RU в ГУФССП по Свердловской области. «На исполнении находится сводное исполнительное производство по взысканию задолженности с юридического лица на общую сумму более 8 миллионов рублей, из них 4,8 млн — по налогам. Должник должным образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств, однако в добровольном порядке обязательства не исполнил», — рассказывают приставы. Тогда они выяснили, что у организации в собственности есть иномарка Toyota Land Cruiser. Владелец пытался ее скрыть, но автомобиль разыскали и арестовали. Если должник не оплатит штраф, то машину продадут на торгах.