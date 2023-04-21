Власти РФ захотели регулировать нейросети

Нейросети нужно регулировать в целях безопасности, отметил Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Нейросети нужно регулировать, чтобы сохранить безопасность населения и защитить их данные в интернете. В Госдуме прорабатывают соответствующий законопроект. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Искусственный интеллект не отрегулирован, отсутствует само определение. Нет ограничений. <…> Мы закончили работу над формулированием того подхода, как сделать обезличенные данные пользователей защищенными», — рассказал Александр Хинштейн во время международной научно-практической конференции факультета журналистики УрФУ «Медиа как фактор адаптации человека к социальным, экономическим и политическим изменениям». По его словам, работа над законопроектом уже закончена. Депутат обратил внимание на факт того, что нейросети могут приносить не только пользу, но и вред.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин говорил, что необходимо регулировать технологии в области искусственного интеллекта. В свою очередь директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов рассказал, что в ближайшем будущем нейросети могут внедрить на заводы. Как считает эксперт по кибербезопасности Сергей Трухачев, нейросети все чаще стали использоваться для преступлений, передает телеканал 360. В то же время, мошенники пока не могут полноценно использовать дипфейки в преступных целях, сообщает «Национальная служба новостей».