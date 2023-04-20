20 апреля 2023

Цифровой эксперт: нейросеть скоро внедрят на заводы

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Нейросети способны рассчитывать огромные объемы данных, что поможет при работе на заводах Фото:

В будущем нейросети будут задействованы для работы на заводах. Такой прогноз дал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов.

«В дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для „детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах“», — предположил Константин Романов в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, нейросети будут задействованы и в других формах промышленности. Например, при помощи технологий можно будет рассчитывать объемы леса, что пригодится в лесной промышленности. Тем не менее, считает Романов, повсеместная эксплуатация таких технологий наступит еще не скоро.

В последнее время нейросети стали намного чаще использоваться в различных сферах деятельности. Например, в зоне СВО появится оружие, управляемое нейросетью. URA.RU также рассказывало о том, какие возможности на сегодня способна предоставить нейросеть. Новые технологии применяются и в медицинской сфере, помогая врачам ставить диагнозы, пишет Дни.ру. Но функционал нейросетей могут использовать и в киберпреступлениях, предупреждает MK.RU.

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В будущем нейросети будут задействованы для работы на заводах. Такой прогноз дал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов. «В дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для „детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах“», — предположил Константин Романов в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, нейросети будут задействованы и в других формах промышленности. Например, при помощи технологий можно будет рассчитывать объемы леса, что пригодится в лесной промышленности. Тем не менее, считает Романов, повсеместная эксплуатация таких технологий наступит еще не скоро. В последнее время нейросети стали намного чаще использоваться в различных сферах деятельности. Например, в зоне СВО появится оружие, управляемое нейросетью. URA.RU также рассказывало о том, какие возможности на сегодня способна предоставить нейросеть. Новые технологии применяются и в медицинской сфере, помогая врачам ставить диагнозы, пишет Дни.ру. Но функционал нейросетей могут использовать и в киберпреступлениях, предупреждает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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