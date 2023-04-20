Цифровой эксперт: нейросеть скоро внедрят на заводы

21 апреля 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Нейросети способны рассчитывать огромные объемы данных, что поможет при работе на заводах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В будущем нейросети будут задействованы для работы на заводах. Такой прогноз дал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов. «В дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для „детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах“», — предположил Константин Романов в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, нейросети будут задействованы и в других формах промышленности. Например, при помощи технологий можно будет рассчитывать объемы леса, что пригодится в лесной промышленности. Тем не менее, считает Романов, повсеместная эксплуатация таких технологий наступит еще не скоро. В последнее время нейросети стали намного чаще использоваться в различных сферах деятельности. Например, в зоне СВО появится оружие, управляемое нейросетью. URA.RU также рассказывало о том, какие возможности на сегодня способна предоставить нейросеть. Новые технологии применяются и в медицинской сфере, помогая врачам ставить диагнозы, пишет Дни.ру. Но функционал нейросетей могут использовать и в киберпреступлениях, предупреждает MK.RU.

В будущем нейросети будут задействованы для работы на заводах. Такой прогноз дал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам «Билайна» Константин Романов. «В дальнейшем искусственный интеллект все больше будет использоваться для „детектирования стали в потоке шлака на металлургических заводах“», — предположил Константин Романов в беседе с РИА Новости. По мнению эксперта, нейросети будут задействованы и в других формах промышленности. Например, при помощи технологий можно будет рассчитывать объемы леса, что пригодится в лесной промышленности. Тем не менее, считает Романов, повсеместная эксплуатация таких технологий наступит еще не скоро. В последнее время нейросети стали намного чаще использоваться в различных сферах деятельности. Например, в зоне СВО появится оружие, управляемое нейросетью. URA.RU также рассказывало о том, какие возможности на сегодня способна предоставить нейросеть. Новые технологии применяются и в медицинской сфере, помогая врачам ставить диагнозы, пишет Дни.ру. Но функционал нейросетей могут использовать и в киберпреступлениях, предупреждает MK.RU.