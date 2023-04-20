20 апреля 2023

Курганцы обнаружили мертвую женщину, лежащую рядом с домом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выселение жильцов из общежития КГСХА. Курган, общежитие кгсха, выселение жителей, скорая помошь
В Кургане на улице нашли труп женщины Фото:

Жители Кургана нашли мертвое тело возле одного из домов во 2-м Заозерном микрорайоне. Об этом сообщается в городских соцсетях.

«2 микр-н, дом 9, под окнами лежит труп», — сообщает подпись к посту в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». Также в посте прикреплено видео с места событий.

Комментаторы происшествия сообщают, что на земле лежит бездыханная пожилая женщина. Они предполагают, что она могла выпасть из окна.

Редакция URA.RU обратилась за информацией в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения тела женщины в микрорайоне Заозерный города Кургана следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Кургану.

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Жители Кургана нашли мертвое тело возле одного из домов во 2-м Заозерном микрорайоне. Об этом сообщается в городских соцсетях. «2 микр-н, дом 9, под окнами лежит труп», — сообщает подпись к посту в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». Также в посте прикреплено видео с места событий. Комментаторы происшествия сообщают, что на земле лежит бездыханная пожилая женщина. Они предполагают, что она могла выпасть из окна. Редакция URA.RU обратилась за информацией в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения тела женщины в микрорайоне Заозерный города Кургана следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Кургану.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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