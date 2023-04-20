Курганцы обнаружили мертвую женщину, лежащую рядом с домом. Видео

21 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Кургане на улице нашли труп женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Кургана нашли мертвое тело возле одного из домов во 2-м Заозерном микрорайоне. Об этом сообщается в городских соцсетях. «2 микр-н, дом 9, под окнами лежит труп», — сообщает подпись к посту в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». Также в посте прикреплено видео с места событий. Комментаторы происшествия сообщают, что на земле лежит бездыханная пожилая женщина. Они предполагают, что она могла выпасть из окна. Редакция URA.RU обратилась за информацией в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения тела женщины в микрорайоне Заозерный города Кургана следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Кургану.

Жители Кургана нашли мертвое тело возле одного из домов во 2-м Заозерном микрорайоне. Об этом сообщается в городских соцсетях. «2 микр-н, дом 9, под окнами лежит труп», — сообщает подпись к посту в паблике «Реальный Курган» соцсети «ВКонтакте». Также в посте прикреплено видео с места событий. Комментаторы происшествия сообщают, что на земле лежит бездыханная пожилая женщина. Они предполагают, что она могла выпасть из окна. Редакция URA.RU обратилась за информацией в следственное управление СКР по Курганской области. В ведомстве сообщили, что по факту обнаружения тела женщины в микрорайоне Заозерный города Кургана следственными органами СУ СК России по Курганской области проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. На место происшествия выехал следователь следственного отдела по городу Кургану.