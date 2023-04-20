20 апреля 2023

Безруков и Гагарина выступят в Челябинске на 9 мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полина Гагарина на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, гагарина полина
Концерт в честь 9 мая состоится на площади у Торгового центра, начало в 19 часов вечера Фото:

В Челябинске 9 мая с праздничным концертом выступят актер Сергей Безруков и певица Полина Гагарина. Концерт в честь Дня Победы состоится на площади у Торгового центра на улице Каслинской.

«В День Победы 9 мая состоится праздничный гала-концерт „Стихи и песни Победы“. Вместе с актером театра и кино, народным артистом России Сергеем Безруковым зрители откроют для себя Челябинск и его роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Режиссером программы стал актер театра и кино, шоумен Роман Постовалов. Также перед горожанами выступит Полина Гагарина», — рассказали URA.RU в пресс-службе РМК, выступившей спонсором праздника.

В день Победы на площади у Торгового центра в 19:00 начнется праздничная программа с выступлением творческих коллективов. В 20:00 выступят Безруков и группа «Крестный папа». Гагарина начнет петь в 21:00. Завершится праздник фейерверком, назначенным на 22:00.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 9 мая с праздничным концертом выступят актер Сергей Безруков и певица Полина Гагарина. Концерт в честь Дня Победы состоится на площади у Торгового центра на улице Каслинской. «В День Победы 9 мая состоится праздничный гала-концерт „Стихи и песни Победы“. Вместе с актером театра и кино, народным артистом России Сергеем Безруковым зрители откроют для себя Челябинск и его роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Режиссером программы стал актер театра и кино, шоумен Роман Постовалов. Также перед горожанами выступит Полина Гагарина», — рассказали URA.RU в пресс-службе РМК, выступившей спонсором праздника. В день Победы на площади у Торгового центра в 19:00 начнется праздничная программа с выступлением творческих коллективов. В 20:00 выступят Безруков и группа «Крестный папа». Гагарина начнет петь в 21:00. Завершится праздник фейерверком, назначенным на 22:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...