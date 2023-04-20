Безруков и Гагарина выступят в Челябинске на 9 мая

В Челябинске 9 мая с праздничным концертом выступят актер Сергей Безруков и певица Полина Гагарина. Концерт в честь Дня Победы состоится на площади у Торгового центра на улице Каслинской.
«В День Победы 9 мая состоится праздничный гала-концерт „Стихи и песни Победы“. Вместе с актером театра и кино, народным артистом России Сергеем Безруковым зрители откроют для себя Челябинск и его роль в достижении Победы в Великой Отечественной войне. Режиссером программы стал актер театра и кино, шоумен Роман Постовалов. Также перед горожанами выступит Полина Гагарина», — рассказали URA.RU в пресс-службе РМК, выступившей спонсором праздника.
В день Победы на площади у Торгового центра в 19:00 начнется праздничная программа с выступлением творческих коллективов. В 20:00 выступят Безруков и группа «Крестный папа». Гагарина начнет петь в 21:00. Завершится праздник фейерверком, назначенным на 22:00.
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