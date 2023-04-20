В ЯНАО открывается первый ресторан с платным входом и блюдами по себестоимости

21 апреля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

В ЯНАО откроют гриль-бар с блюдами по себестоимости Фото: Размик Закарян © URA.RU В Новом Уренгое открывается первый в ЯНАО ресторан с платным входом и блюдами по себестоимости. Как рассказала URA.RU администратор заведения, гриль-бар работает по системе «True Cost», а стоимость входного билета составляет от 150 до 750 рублей. «Официальное открытие планируем сделать в первых числах мая. Но техническое уже было, мы работаем. Открывались мы не по франшизе и получается, что в ЯНАО первые работаем с такой концепцией», — рассказала девушка. Собеседница агентства отметила, что жителей города удивляет такой формат работы заведения. Многим гостям приходится объяснять, почему платный вход и чем это выгодно. «Постоянно приходится объяснять гостям, что, не смотря на платный вход, они платят меньше, почти в два раза. К этому людей нужно приучать. Но когда они получают счет, то вопросы сразу отпадают», — добавила она. Ранее сообщалось, что на Ямале появится ресторан быстрой еды «Вкусно — и точка». Строительство в Ноябрьске должно начаться в 2023 году.

В Новом Уренгое открывается первый в ЯНАО ресторан с платным входом и блюдами по себестоимости. Как рассказала URA.RU администратор заведения, гриль-бар работает по системе «True Cost», а стоимость входного билета составляет от 150 до 750 рублей. «Официальное открытие планируем сделать в первых числах мая. Но техническое уже было, мы работаем. Открывались мы не по франшизе и получается, что в ЯНАО первые работаем с такой концепцией», — рассказала девушка. Собеседница агентства отметила, что жителей города удивляет такой формат работы заведения. Многим гостям приходится объяснять, почему платный вход и чем это выгодно. «Постоянно приходится объяснять гостям, что, не смотря на платный вход, они платят меньше, почти в два раза. К этому людей нужно приучать. Но когда они получают счет, то вопросы сразу отпадают», — добавила она. Ранее сообщалось, что на Ямале появится ресторан быстрой еды «Вкусно — и точка». Строительство в Ноябрьске должно начаться в 2023 году.