22 сентября 2022

Власти рассказали, когда в Ноябрьске появится «Вкусно — и точка»

Мэр Ноябрьска: строительство ресторана «Вкусно — и точка» планируют начать в следующем году
© Служба новостей «URA.RU»
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День открытых дверей
Строительство ресторана планируют начать уже в следующем году, сообщил Романов Фото:

Строительство ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ноябрьске (ЯНАО) планируют начать уже в следующем году. Как сообщил мэр города Алексей Романов во время прямого эфира, инвесторам выданы все разрешения на строительство.

«Участок под строительство ресторана „Вкусно — и точка“ передан инвесторам, заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство объекта общепита. Мы договорились с предпринимателями, что строительство объекта начнется в следующем году. Разрешение на строительство выдано на несколько лет», — уточнил Романов.

Он добавил, что если проект не удастся реализовать, то участок отдадут на благоустройство города или выставят для нового проекта. «Если коллеги не смогут построить этот проект в нашем городе, значит будем принимать решения в зависимости от ситуации. Либо нам вернут земельный участок, и мы сделаем благоустройство или выставим заново, чтобы кто-то из предпринимателей проявил интерес и реализовал там такой проект», — уточнил он.

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Строительство ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ноябрьске (ЯНАО) планируют начать уже в следующем году. Как сообщил мэр города Алексей Романов во время прямого эфира, инвесторам выданы все разрешения на строительство. «Участок под строительство ресторана „Вкусно — и точка“ передан инвесторам, заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство объекта общепита. Мы договорились с предпринимателями, что строительство объекта начнется в следующем году. Разрешение на строительство выдано на несколько лет», — уточнил Романов. Он добавил, что если проект не удастся реализовать, то участок отдадут на благоустройство города или выставят для нового проекта. «Если коллеги не смогут построить этот проект в нашем городе, значит будем принимать решения в зависимости от ситуации. Либо нам вернут земельный участок, и мы сделаем благоустройство или выставим заново, чтобы кто-то из предпринимателей проявил интерес и реализовал там такой проект», — уточнил он.
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