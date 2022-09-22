Власти рассказали, когда в Ноябрьске появится «Вкусно — и точка»

Мэр Ноябрьска: строительство ресторана «Вкусно — и точка» планируют начать в следующем году

23 сентября 2022 в 13:32 Размер текста - 17 +

Строительство ресторана планируют начать уже в следующем году, сообщил Романов Фото: Размик Закарян © URA.RU Строительство ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ноябрьске (ЯНАО) планируют начать уже в следующем году. Как сообщил мэр города Алексей Романов во время прямого эфира, инвесторам выданы все разрешения на строительство. «Участок под строительство ресторана „Вкусно — и точка“ передан инвесторам, заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство объекта общепита. Мы договорились с предпринимателями, что строительство объекта начнется в следующем году. Разрешение на строительство выдано на несколько лет», — уточнил Романов. Он добавил, что если проект не удастся реализовать, то участок отдадут на благоустройство города или выставят для нового проекта. «Если коллеги не смогут построить этот проект в нашем городе, значит будем принимать решения в зависимости от ситуации. Либо нам вернут земельный участок, и мы сделаем благоустройство или выставим заново, чтобы кто-то из предпринимателей проявил интерес и реализовал там такой проект», — уточнил он.

Строительство ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ноябрьске (ЯНАО) планируют начать уже в следующем году. Как сообщил мэр города Алексей Романов во время прямого эфира, инвесторам выданы все разрешения на строительство. «Участок под строительство ресторана „Вкусно — и точка“ передан инвесторам, заключен договор аренды земельного участка, выдано разрешение на строительство объекта общепита. Мы договорились с предпринимателями, что строительство объекта начнется в следующем году. Разрешение на строительство выдано на несколько лет», — уточнил Романов. Он добавил, что если проект не удастся реализовать, то участок отдадут на благоустройство города или выставят для нового проекта. «Если коллеги не смогут построить этот проект в нашем городе, значит будем принимать решения в зависимости от ситуации. Либо нам вернут земельный участок, и мы сделаем благоустройство или выставим заново, чтобы кто-то из предпринимателей проявил интерес и реализовал там такой проект», — уточнил он.