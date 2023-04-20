20 апреля 2023

Курганский депутат установит памятник трактору

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Сев кукурузы ООО агрофирма Патруши. Свердловская область , трактор, кировец
В Притобольном округе появится памятник трактору «Кировец» (фото из архива) Фото:

В Притобольном округе Курганской области в июне 2023 года откроют памятник трактору «Кировцу». Об этом рассказал депутат Курганской областной думы, гендиректор агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов.

«Мы хотим в июне провести серьезное мероприятия, куда пригласим школьников, молодежь, ветеранов. Планируем открыть мемориал трактору К-700 — „Кировцу“. И хотим пригласить представителей Кировского завода из Санкт-Петербурга. Мемориал меня просил поставить Иван Николаевич Прокопьев, который работал на „Кировце“ без капитального ремонта настолько эффективно, что получил три ордена Трудовой славы. Это приравнивалось в советское время к званию Героя социалистического труда», — сказал Исламов в интервью «Область45».

Мемориал будет установлен в деревне Арсеновка. Трактор Т-700 поставят на специальный постамент. По словам Исламова, памятник посвящен советским труженикам, будет служить примером для молодежи и пропагандировать стремление к труду. Иван Прокопьев — полный кавалер ордена Трудовой Славы, лауреат премии имени Т.С. Мальцева, работал механизатором в колхозе им. Калинина в 1972—2002 годах. На «Кировце» проработал 22 года без капитального ремонта, что считается большим достижением.

URA.RU писало, что в 2018 году депутат Госдумы Александр Ильтяков установил памятник трактору Т-4 в Частоозерском районе. Появление мемориала было приурочено к юбилею Курганской области.

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В Притобольном округе Курганской области в июне 2023 года откроют памятник трактору «Кировцу». Об этом рассказал депутат Курганской областной думы, гендиректор агрохолдинга «Кургансемена» Марат Исламов. «Мы хотим в июне провести серьезное мероприятия, куда пригласим школьников, молодежь, ветеранов. Планируем открыть мемориал трактору К-700 — „Кировцу“. И хотим пригласить представителей Кировского завода из Санкт-Петербурга. Мемориал меня просил поставить Иван Николаевич Прокопьев, который работал на „Кировце“ без капитального ремонта настолько эффективно, что получил три ордена Трудовой славы. Это приравнивалось в советское время к званию Героя социалистического труда», — сказал Исламов в интервью «Область45». Мемориал будет установлен в деревне Арсеновка. Трактор Т-700 поставят на специальный постамент. По словам Исламова, памятник посвящен советским труженикам, будет служить примером для молодежи и пропагандировать стремление к труду. Иван Прокопьев — полный кавалер ордена Трудовой Славы, лауреат премии имени Т.С. Мальцева, работал механизатором в колхозе им. Калинина в 1972—2002 годах. На «Кировце» проработал 22 года без капитального ремонта, что считается большим достижением. URA.RU писало, что в 2018 году депутат Госдумы Александр Ильтяков установил памятник трактору Т-4 в Частоозерском районе. Появление мемориала было приурочено к юбилею Курганской области.
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