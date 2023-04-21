21 апреля 2023

Тюменскую область ждет резкий температурный перепад

© Служба новостей «URA.RU»
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Яблони цветут. Тюмень, прогулка, весна, яблони цветут, яблони
В Тюмени 25 апреля температура повысится на 19 градусов Фото:

В Тюменской области в начале новой недели температура воздуха за сутки повысится на 19 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени 25 апреля — плюс один градус ночью, + 20 днем», — говорится в прогнозе. При этом за всю следующую неделю именно 25 апреля будет зафиксирована самая холодная ночь и самый теплый день.

Резкий температурный перепад ожидается и со вторника на среду. По прогнозу Gismeteo.ru за сутки дневная температура опустится с 19 градусов до 9.

Ранее URA.RU писало о резком похолодании в Тюменской области. Так за сутки с 13 по 14 апреля температура опустилась с +13 до -18 градусов.

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В Тюменской области в начале новой недели температура воздуха за сутки повысится на 19 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru. «Погода в Тюмени 25 апреля — плюс один градус ночью, + 20 днем», — говорится в прогнозе. При этом за всю следующую неделю именно 25 апреля будет зафиксирована самая холодная ночь и самый теплый день. Резкий температурный перепад ожидается и со вторника на среду. По прогнозу Gismeteo.ru за сутки дневная температура опустится с 19 градусов до 9. Ранее URA.RU писало о резком похолодании в Тюменской области. Так за сутки с 13 по 14 апреля температура опустилась с +13 до -18 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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