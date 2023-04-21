Тюменскую область ждет резкий температурный перепад

В Тюмени 25 апреля температура повысится на 19 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области в начале новой недели температура воздуха за сутки повысится на 19 градусов. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.ru.

«Погода в Тюмени 25 апреля — плюс один градус ночью, + 20 днем», — говорится в прогнозе. При этом за всю следующую неделю именно 25 апреля будет зафиксирована самая холодная ночь и самый теплый день.

Резкий температурный перепад ожидается и со вторника на среду. По прогнозу Gismeteo.ru за сутки дневная температура опустится с 19 градусов до 9.

Ранее URA.RU писало о резком похолодании в Тюменской области. Так за сутки с 13 по 14 апреля температура опустилась с +13 до -18 градусов.