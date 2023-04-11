11 апреля 2023

Тюменскую область ждет снегопад, ветер и зимняя температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Тюмень, уборка снега, жкх, уборщики улиц, дворник, муп
Тюмень накроет сильная непогода Фото:

В ближайшие два дня Тюменскую область ждут резкое похолодание и снег. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«13 апреля ночью на юге Тюменской области (начиная с северных районов) ожидается мокрый снег. В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15-18 м/с, в течение дня понижение температуры», — сказано в публикации.

На следующий день, 14 апреля, температура опустится до -18 градусов. Сохранится порывистый северный ветер до 15-18 м/с.

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В ближайшие два дня Тюменскую область ждут резкое похолодание и снег. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «13 апреля ночью на юге Тюменской области (начиная с северных районов) ожидается мокрый снег. В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15-18 м/с, в течение дня понижение температуры», — сказано в публикации. На следующий день, 14 апреля, температура опустится до -18 градусов. Сохранится порывистый северный ветер до 15-18 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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