Тюменскую область ждет снегопад, ветер и зимняя температура

Тюмень накроет сильная непогода Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ближайшие два дня Тюменскую область ждут резкое похолодание и снег. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона.

«13 апреля ночью на юге Тюменской области (начиная с северных районов) ожидается мокрый снег. В дневные часы повсеместно осадки: дождь, мокрый снег. Усиление северного ветра местами до 15-18 м/с, в течение дня понижение температуры», — сказано в публикации.

На следующий день, 14 апреля, температура опустится до -18 градусов. Сохранится порывистый северный ветер до 15-18 м/с.