Курганцы пожаловались на громкую рекламу ярмарки одежды

Курганцы пожаловались на слишком громкую рекламу ярмарки одежды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Жители Кургана, проживающие в доме №103 на улице Куйбышева, возмутились из-за громкой рекламы ярмарки одежды. Об этом они написали на сайте «Обратись».

«Для привлечения покупателей у магазина „Русь“ включают громкоговорители с рекламой ярмарки одежды. Аудиозапись повторяется циклично, громко и монотонно. Жителям некомфортно. Просили их сделать потише, но рекламщики не реагируют», — говорится в обращении.

В социальных сетях курганцы неоднократно возмущались громкой рекламой распродажи одежды и в других районах города. По словам горожан, когда вызывают полицию, торговцы убирают колонки. Затем сотрудники правопорядка уезжают, а звуковая реклама снова включается на полную громкость.

Представители департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана пояснили в ответе на портале «Обратись», что привлечь торговцев к административной ответственности за громкую рекламу невозможно. С предпринимателями проводятся разъяснительные беседы с целью достижения договоренности о сокращении времени трансляции рекламы и снижении уровня громкости воспроизведения.

Ранее URA.RU писало, как курганцы жаловались на навязчивую и неуместную видеорекламу эротического массажного салона. Трансляция ролика велась на большом экране рядом с парком Победы.