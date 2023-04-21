21 апреля 2023

Курганцы пожаловались на громкую рекламу ярмарки одежды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор на ярмарке в Ирбите. Свердловская область, покупатель, одежда
Курганцы пожаловались на слишком громкую рекламу ярмарки одежды Фото:

Жители Кургана, проживающие в доме №103 на улице Куйбышева, возмутились из-за громкой рекламы ярмарки одежды. Об этом они написали на сайте «Обратись».

«Для привлечения покупателей у магазина „Русь“ включают громкоговорители с рекламой ярмарки одежды. Аудиозапись повторяется циклично, громко и монотонно. Жителям некомфортно. Просили их сделать потише, но рекламщики не реагируют», — говорится в обращении.

В социальных сетях курганцы неоднократно возмущались громкой рекламой распродажи одежды и в других районах города. По словам горожан, когда вызывают полицию, торговцы убирают колонки. Затем сотрудники правопорядка уезжают, а звуковая реклама снова включается на полную громкость.

Представители департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана пояснили в ответе на портале «Обратись», что привлечь торговцев к административной ответственности за громкую рекламу невозможно. С предпринимателями проводятся разъяснительные беседы с целью достижения договоренности о сокращении времени трансляции рекламы и снижении уровня громкости воспроизведения.

Ранее URA.RU писало, как курганцы жаловались на навязчивую и неуместную видеорекламу эротического массажного салона. Трансляция ролика велась на большом экране рядом с парком Победы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кургана, проживающие в доме №103 на улице Куйбышева, возмутились из-за громкой рекламы ярмарки одежды. Об этом они написали на сайте «Обратись». «Для привлечения покупателей у магазина „Русь“ включают громкоговорители с рекламой ярмарки одежды. Аудиозапись повторяется циклично, громко и монотонно. Жителям некомфортно. Просили их сделать потише, но рекламщики не реагируют», — говорится в обращении. В социальных сетях курганцы неоднократно возмущались громкой рекламой распродажи одежды и в других районах города. По словам горожан, когда вызывают полицию, торговцы убирают колонки. Затем сотрудники правопорядка уезжают, а звуковая реклама снова включается на полную громкость. Представители департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана пояснили в ответе на портале «Обратись», что привлечь торговцев к административной ответственности за громкую рекламу невозможно. С предпринимателями проводятся разъяснительные беседы с целью достижения договоренности о сокращении времени трансляции рекламы и снижении уровня громкости воспроизведения. Ранее URA.RU писало, как курганцы жаловались на навязчивую и неуместную видеорекламу эротического массажного салона. Трансляция ролика велась на большом экране рядом с парком Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...