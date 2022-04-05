Возле парка Победы в Кургане транслируют рекламу салон эротического массажа для мужчин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане рядом с парком Победы транслируют видеорекламу эротического массажного салона. Ролик следует сразу после информации в поддержку спецоперации, и ранее на него уже жаловались ветераны, рассказал URA.RU депутат Курганской городской думы Иван Камшилов.

«Рядом с парком Победы вновь появилась реклама секс-салона. Год назад администрация города Кургана после жалоб ветеранов, клятвенно заверяла, что такого никогда не повторится. Но очевидно деньги от рекламы не пахнут. Да и день Победы приближается. Самое интересное, что реклама секс-салона идет сразу за информацией в поддержку спецоперации. Но за дискредитацию ВС никого не привлекают», — написал Иван Камшилов в своем telegram-канале.

Камшилов пояснил URA.RU, что в 2021 году его обращение по поводу неподобающей рекламы рассматривали на комиссии по земельным отношениям. Специалисты обещали включить в договор аренды земельного участка пункт о недопустимости подобного контента в рекламе. Более того, в администрации ответили, что рекламные щиты у парка Победы планируют демонтировать. «Завтра будет заседание комиссии, я вновь подниму этот вопрос», — сказал депутат.

URA.RU направило запрос в пресс-службе администрации города Кургана. Ответ пока не поступил.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм, из которых следует, что в марте украинские войска планировали начать боевые действия на Донбассе. Таким образом, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса, заявляют в Минобороны.

Курганцы возмутились рекламой эротического салона для мужчин у парка Победы, которую транслируют после ролика в поддержку спецоперации фото: Иван Камшилов

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