21 апреля 2023

Рецидивисты задержаны в Магнитогорске за попытку поджечь кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., наручники
Подозреваемые в поджоге помещены в ИВС Фото:

Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала рецидивистов, которые подозреваются в попытке поджечь кафе в Ленинском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Совместно с коллегами из управления Росгвардии по Челябинской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались магнитогорцы 1986 и 1999 годов рождения, ранее неоднократно судимые и не имеющие постоянного места работы», — уточнили в полиции региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные пытались поджечь кафе в Магнитогорске. Это случилось после закрытия заведения, когда там не было посетителей.

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Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала рецидивистов, которые подозреваются в попытке поджечь кафе в Ленинском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Совместно с коллегами из управления Росгвардии по Челябинской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались магнитогорцы 1986 и 1999 годов рождения, ранее неоднократно судимые и не имеющие постоянного места работы», — уточнили в полиции региона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные пытались поджечь кафе в Магнитогорске. Это случилось после закрытия заведения, когда там не было посетителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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