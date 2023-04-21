Рецидивисты задержаны в Магнитогорске за попытку поджечь кафе

Подозреваемые в поджоге помещены в ИВС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала рецидивистов, которые подозреваются в попытке поджечь кафе в Ленинском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Совместно с коллегами из управления Росгвардии по Челябинской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались магнитогорцы 1986 и 1999 годов рождения, ранее неоднократно судимые и не имеющие постоянного места работы», — уточнили в полиции региона.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные пытались поджечь кафе в Магнитогорске. Это случилось после закрытия заведения, когда там не было посетителей.