Рецидивисты задержаны в Магнитогорске за попытку поджечь кафе

Полиция в Магнитогорске (Челябинская область) задержала рецидивистов, которые подозреваются в попытке поджечь кафе в Ленинском районе города. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
«Совместно с коллегами из управления Росгвардии по Челябинской области подозреваемые были задержаны. Ими оказались магнитогорцы 1986 и 1999 годов рождения, ранее неоднократно судимые и не имеющие постоянного места работы», — уточнили в полиции региона.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о попытке умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.
Ранее URA.RU сообщало, что неизвестные пытались поджечь кафе в Магнитогорске. Это случилось после закрытия заведения, когда там не было посетителей.
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