В Магнитогорске пытались поджечь кафе в центре города

Злоумышленник не смог довести дело до конца Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестный пытался поджечь одно из кафе в центре города. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на месте неоконченного поджога нашли зажигалку и бутылку с зажигательной смесью.

«Неизвестный пытался поджечь кафе уже после его закрытия. Но так и не довел свой план до конца», — рассказал источник.

По данным URA.RU, по факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам»). Злоумышленника ищет полиция.

URA.RU связалось с кафе. Там подтвердили факт попытки поджога, но не стали раскрывать подробности.

В пресс-службе УМВД по Магнитогорску попросили время для уточнения информации. В пресс-службе ГУ МЧС по региону на звонок не ответили.