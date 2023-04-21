Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в Челябинске. От удара маршрутка перевернулась, сообщают очевидцы.
«На пересечении Солнечной и Комсомольского проспекта легковушка на полном ходу врезалась в микроавтобус. Тот перевернулся», — пишут очевидцы в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».
На месте ДТП работает бригада скорой помощи и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Комментарий от городской ГИБДД ожидается.
Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте юноша на самокате врезался в пенсионерку и скрылся. Женщина получила травмы, на самокатчика завели дело.
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