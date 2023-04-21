Маршрутка перевернулась на перекрестке в Челябинске. Фото, видео

22 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

ДТП случилось на Комсомольском проспекте Фото: Читатель URA.RU © URA.RU Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в Челябинске. От удара маршрутка перевернулась, сообщают очевидцы. «На пересечении Солнечной и Комсомольского проспекта легковушка на полном ходу врезалась в микроавтобус. Тот перевернулся», — пишут очевидцы в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». На месте ДТП работает бригада скорой помощи и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Комментарий от городской ГИБДД ожидается. Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте юноша на самокате врезался в пенсионерку и скрылся. Женщина получила травмы, на самокатчика завели дело. Паблик «Регион 74» в соцсети «ВКонтакте»

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в Челябинске. От удара маршрутка перевернулась, сообщают очевидцы. «На пересечении Солнечной и Комсомольского проспекта легковушка на полном ходу врезалась в микроавтобус. Тот перевернулся», — пишут очевидцы в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». На месте ДТП работает бригада скорой помощи и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Комментарий от городской ГИБДД ожидается. Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте юноша на самокате врезался в пенсионерку и скрылся. Женщина получила травмы, на самокатчика завели дело.