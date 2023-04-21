21 апреля 2023

Маршрутка перевернулась на перекрестке в Челябинске. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДТП Комсомольский проспект Челябинск, дтп
ДТП случилось на Комсомольском проспекте Фото:

Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в Челябинске. От удара маршрутка перевернулась, сообщают очевидцы.

«На пересечении Солнечной и Комсомольского проспекта легковушка на полном ходу врезалась в микроавтобус. Тот перевернулся», — пишут очевидцы в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте».

На месте ДТП работает бригада скорой помощи и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Комментарий от городской ГИБДД ожидается.

Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте юноша на самокате врезался в пенсионерку и скрылся. Женщина получила травмы, на самокатчика завели дело.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Маршрутное такси столкнулось с легковым автомобилем на перекрестке в Челябинске. От удара маршрутка перевернулась, сообщают очевидцы. «На пересечении Солнечной и Комсомольского проспекта легковушка на полном ходу врезалась в микроавтобус. Тот перевернулся», — пишут очевидцы в паблике «ЧП и ДТП. Регион 74» в соцсети «ВКонтакте». На месте ДТП работает бригада скорой помощи и другие экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Комментарий от городской ГИБДД ожидается. Ранее сообщалось, что на Комсомольском проспекте юноша на самокате врезался в пенсионерку и скрылся. Женщина получила травмы, на самокатчика завели дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...