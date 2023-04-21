21 апреля 2023

Шесть пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Спецавтотранспорт. Челябинск, реанимация, медики, неотложка, медицина, машина скорой помощи, скорая помощь, врачи
После ДТП медицинская помощь потребовалась пассажирам маршрутки Фото:

Шесть пассажиров пострадали в результате опрокидывания маршрутного такси на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД города.

«Авария произошла напротив дома 70В по Комсомольскому проспекту. В результате опрокидывания маршрутного такси медицинская помощь оказана шести пассажирам», — уточнили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, за рулем маршрутки №75 был мужчина 1992 года рождения. Автомобилем Mitsubishi управлял водитель 1986 года рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее URA.RU сообщало, что маршрутка двигалась по Комсомольскому проспекту, когда в нее врезалась легковушка, ехавшая по улице Солнечная. От удара маршрутка перевернулась.

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Шесть пассажиров пострадали в результате опрокидывания маршрутного такси на Комсомольском проспекте в Челябинске. Об этом URA.RU сообщили в управлении ГИБДД города. «Авария произошла напротив дома 70В по Комсомольскому проспекту. В результате опрокидывания маршрутного такси медицинская помощь оказана шести пассажирам», — уточнили в Госавтоинспекции. По предварительным данным, за рулем маршрутки №75 был мужчина 1992 года рождения. Автомобилем Mitsubishi управлял водитель 1986 года рождения. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Ранее URA.RU сообщало, что маршрутка двигалась по Комсомольскому проспекту, когда в нее врезалась легковушка, ехавшая по улице Солнечная. От удара маршрутка перевернулась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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