21 апреля 2023

Водитель перевернувшейся в Челябинске маршрутки доставлен в полицию

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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, гибдд, маршрутка, проверка автомобиля, инспектор дпс
Водитель маршрутки, попавший в ДТП, доставлен на допрос Фото:

Водитель маршрутного такси №75, которое перевернулось в Челябинске на Комсомольском проспекте, доставлен в полицию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.

«По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Водитель автобуса маршрута №75 для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции „Курчатовский“», — уточнили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что три пострадавших в аварии пассажира отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован с травмами.

Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в субботу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная в Челябинске. В результате ДТП маршрутное такси перевернулось.

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Водитель маршрутного такси №75, которое перевернулось в Челябинске на Комсомольском проспекте, доставлен в полицию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Водитель автобуса маршрута №75 для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции „Курчатовский“», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что три пострадавших в аварии пассажира отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован с травмами. Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в субботу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная в Челябинске. В результате ДТП маршрутное такси перевернулось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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