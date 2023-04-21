Водитель перевернувшейся в Челябинске маршрутки доставлен в полицию

22 апреля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Водитель маршрутки, попавший в ДТП, доставлен на допрос Фото: Илья Московец © URA.RU Водитель маршрутного такси №75, которое перевернулось в Челябинске на Комсомольском проспекте, доставлен в полицию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Водитель автобуса маршрута №75 для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции „Курчатовский“», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что три пострадавших в аварии пассажира отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован с травмами. Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в субботу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная в Челябинске. В результате ДТП маршрутное такси перевернулось.

Водитель маршрутного такси №75, которое перевернулось в Челябинске на Комсомольском проспекте, доставлен в полицию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Челябинска. «По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Водитель автобуса маршрута №75 для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции „Курчатовский“», — уточнили в Госавтоинспекции. Там добавили, что три пострадавших в аварии пассажира отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован с травмами. Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в субботу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная в Челябинске. В результате ДТП маршрутное такси перевернулось.