Водитель перевернувшейся в Челябинске маршрутки доставлен в полицию

Водитель маршрутного такси №75, которое перевернулось в Челябинске на Комсомольском проспекте, доставлен в полицию. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Челябинска.
«По факту ДТП возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ. Водитель автобуса маршрута №75 для дальнейшего разбирательства доставлен в отдел полиции „Курчатовский“», — уточнили в Госавтоинспекции.
Там добавили, что три пострадавших в аварии пассажира отправлены на амбулаторное лечение. Один пассажир госпитализирован с травмами.
Авария с участием маршрутки и легкового автомобиля произошла в субботу на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Солнечная в Челябинске. В результате ДТП маршрутное такси перевернулось.
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