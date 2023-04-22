Рогов: бойцы ВСУ в Запорожской области переходят на сторону РФ

22 апреля 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ в последнее время все чаще переходят на сторону РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области участились случаи перехода военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Украинские солдаты на Запорожье массово переходят на сторону Российской Федерации. Они больше не хотят сражаться за [президента Украины Владимира] Зеленского», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Рогова. По его словам, такие случаи в последнее время участились. Рогов добавил, что пару дней назад восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии добровольно сдались в плен. Он считает, что Киев, осознавая действия своих бойцов, перебрасывает в Запорожье свои другие армейские части. Ранее сообщалось, что украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России. Они сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого.

В Запорожской области участились случаи перехода военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сторону России. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Украинские солдаты на Запорожье массово переходят на сторону Российской Федерации. Они больше не хотят сражаться за [президента Украины Владимира] Зеленского», — пишет РИА Новости, ссылаясь на Рогова. По его словам, такие случаи в последнее время участились. Рогов добавил, что пару дней назад восемь военнослужащих запорожцев из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии добровольно сдались в плен. Он считает, что Киев, осознавая действия своих бойцов, перебрасывает в Запорожье свои другие армейские части. Ранее сообщалось, что украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России. Они сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого.