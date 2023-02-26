Пленные ВСУ перешли на сторону России, сформировав батальон в ДНР 27 февраля 2023 в 06:36 Размер текста - 17 + Бывшие военнослужащие ВСУ, пожелавшие стать добровольцами российской армии, пройдут переподготовку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России и сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал один из командиров Андрей Тищенко. «Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. Около 70 человек в нашем подразделении, это бывшие и действующие военнослужащие ВСУ», — рассказал Андрей Тищенко РИА Новости. По его словам, военные оформляют российское гражданство. После получения паспортов они подпишут контракт с Вооруженными силами России, а затем отправятся в лагерь на переподготовку. В батальон попадают добровольцы, которые прошли отбор по моральному и физическому состоянию. Ранее сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ, содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен. Они выразили желание остаться в России. Украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России и сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал один из командиров Андрей Тищенко. «Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. Около 70 человек в нашем подразделении, это бывшие и действующие военнослужащие ВСУ», — рассказал Андрей Тищенко РИА Новости. По его словам, военные оформляют российское гражданство. После получения паспортов они подпишут контракт с Вооруженными силами России, а затем отправятся в лагерь на переподготовку. В батальон попадают добровольцы, которые прошли отбор по моральному и физическому состоянию. Ранее сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ, содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен. Они выразили желание остаться в России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям