Пленные ВСУ перешли на сторону России, сформировав батальон в ДНР

Украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России и сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал один из командиров Андрей Тищенко.
«Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. Около 70 человек в нашем подразделении, это бывшие и действующие военнослужащие ВСУ», — рассказал Андрей Тищенко РИА Новости.
По его словам, военные оформляют российское гражданство. После получения паспортов они подпишут контракт с Вооруженными силами России, а затем отправятся в лагерь на переподготовку. В батальон попадают добровольцы, которые прошли отбор по моральному и физическому состоянию.
Ранее сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ, содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен. Они выразили желание остаться в России.
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