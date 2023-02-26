26 февраля 2023

Пленные ВСУ перешли на сторону России, сформировав батальон в ДНР

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военные, солдат, служба в армии, мобилизация, мобилизованные
Бывшие военнослужащие ВСУ, пожелавшие стать добровольцами российской армии, пройдут переподготовку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России и сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал один из командиров Андрей Тищенко.

«Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. Около 70 человек в нашем подразделении, это бывшие и действующие военнослужащие ВСУ», — рассказал Андрей Тищенко РИА Новости.

По его словам, военные оформляют российское гражданство. После получения паспортов они подпишут контракт с Вооруженными силами России, а затем отправятся в лагерь на переподготовку. В батальон попадают добровольцы, которые прошли отбор по моральному и физическому состоянию.

Ранее сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ, содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен. Они выразили желание остаться в России.

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Украинские военнопленные в Донецкой народной республике перешли на сторону России и сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Об этом рассказал один из командиров Андрей Тищенко. «Я сейчас являюсь ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению имени Богдана Хмельницкого. Около 70 человек в нашем подразделении, это бывшие и действующие военнослужащие ВСУ», — рассказал Андрей Тищенко РИА Новости. По его словам, военные оформляют российское гражданство. После получения паспортов они подпишут контракт с Вооруженными силами России, а затем отправятся в лагерь на переподготовку. В батальон попадают добровольцы, которые прошли отбор по моральному и физическому состоянию. Ранее сообщалось, что некоторые военнопленные ВСУ, содержащиеся на территории Луганской народной республики, отказались от включения их в списки на обмен. Они выразили желание остаться в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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