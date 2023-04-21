Пермские власти выставили на торги здание сельского клуба, построенное при Николае II. Фото

22 апреля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Пермские власти продают с аукциона сельский клуб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги деревянное здание сельского клуба, построенное в начале XX века. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Нежилое здание (клуб), 1900 года постройки продается вместе с земельным участком в деревне Шаква, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена — 77 тысяч 600 рублей», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором аукциона выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 26 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Объект находится в деревне Подволошино. Власти Пермского края продают здание сельского клуба, построенное при Николае II Фото с сайта «Росэлторг»

Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги деревянное здание сельского клуба, построенное в начале XX века. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Нежилое здание (клуб), 1900 года постройки продается вместе с земельным участком в деревне Шаква, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена — 77 тысяч 600 рублей», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором аукциона выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 26 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Объект находится в деревне Подволошино.