21 апреля 2023

Пермские власти выставили на торги здание сельского клуба, построенное при Николае II. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Катайский детский дом. Курганская область, Катайск, деревянный дом, деревня
Пермские власти продают с аукциона сельский клуб Фото:

Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги деревянное здание сельского клуба, построенное в начале XX века. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг».

«Нежилое здание (клуб), 1900 года постройки продается вместе с земельным участком в деревне Шаква, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена — 77 тысяч 600 рублей», — сообщается в описании одного из аукционных лотов.

Организатором аукциона выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 26 апреля 2023 года.

Ранее URA.RU писало, что власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Объект находится в деревне Подволошино.

Власти Пермского края продают здание сельского клуба, построенное при Николае II
Власти Пермского края продают здание сельского клуба, построенное при Николае II

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Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги деревянное здание сельского клуба, построенное в начале XX века. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Нежилое здание (клуб), 1900 года постройки продается вместе с земельным участком в деревне Шаква, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена — 77 тысяч 600 рублей», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором аукциона выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 26 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Объект находится в деревне Подволошино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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