Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги деревянное здание сельского клуба, построенное в начале XX века. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг».
«Нежилое здание (клуб), 1900 года постройки продается вместе с земельным участком в деревне Шаква, ул. Центральная, дом 1. Начальная цена — 77 тысяч 600 рублей», — сообщается в описании одного из аукционных лотов.
Организатором аукциона выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона — 26 апреля 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Объект находится в деревне Подволошино.
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