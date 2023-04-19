Пермские власти продают с аукциона здание сельской школы

Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг».
«Здание школы, двухэтажное, нежилое, 1990 года постройки с земельным участком. Начальная цена — 579 тысяч 600 рублей. Адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Подволошино», — сообщается в описании одного из аукционных лотов.
Организатором торгов выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона 26 апреля 2023 года.
Ранее URA.RU писало, что в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края власти выставили на торги двухэтажное здание школы за 3,6 млн рублей. Здание опустело после постройки новой школы.
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