Пермские власти продают с аукциона здание сельской школы

20 апреля 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Пермские власти продают с торгов здание сельской школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Здание школы, двухэтажное, нежилое, 1990 года постройки с земельным участком. Начальная цена — 579 тысяч 600 рублей. Адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Подволошино», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором торгов выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона 26 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края власти выставили на торги двухэтажное здание школы за 3,6 млн рублей. Здание опустело после постройки новой школы.

Власти Березовского округа Пермского края выставили на торги двухэтажное здание сельской школы вместе с земельным участком. Соответствующая информация опубликована на сайте «Росэлторг». «Здание школы, двухэтажное, нежилое, 1990 года постройки с земельным участком. Начальная цена — 579 тысяч 600 рублей. Адрес: Пермский край, Березовский муниципальный округ, д. Подволошино», — сообщается в описании одного из аукционных лотов. Организатором торгов выступило управление по имуществу и градостроительной деятельности администрации Березовского муниципального округа. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 10 процентов от заявленной стоимости актива. Дата проведения аукциона 26 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что в селе Мокино Нытвенского округа Пермского края власти выставили на торги двухэтажное здание школы за 3,6 млн рублей. Здание опустело после постройки новой школы.