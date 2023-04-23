РИАН: Украине разрешили бить вглубь России

Борис Писториус считает нормальными удары по российским территориям Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус оправдал возможность ударов ВСУ вглубь России. Об этом рассказал грузинский политик Давид Нармания. Он сообщил, что Германия считает это приемлемым, чтобы отрезать пути снабжения ВС РФ.

«До тех пор, пока не проводятся нападения на города, гражданских и гражданские районы, это приходится принимать как необходимость. Не то чтобы с удовольствием, но, к примеру, для отрезания путей снабжения», — цитирует Бориса Писториуса Давид Нармания в своем материале для РИА Новости. Нармания обвинил немецкое правительство в короткой памяти.

Грузинский политик также обратил внимание на игнорирование совершенных ВСУ терактов на территории России. В частности, речь идет о теракте в Брянской области. В Германии считают, что ВСУ не бьют по мирным российским гражданам.

Борис Писториус назвал удары по российским территориям для блокирования путей снабжения российской армии нормальными. В то же время он заявил, что Германия не поставит ВСУ оружие, которое приведет к жертвам среди россиян, передает издание Pravda.ru.