В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана

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Вечер после убийства российского посла в Турции. Турецкое посольство. Москва, турецкое посольство
Офис партии Справедливости и развития в Стамбуле обстреляли неизвестные Фото:

Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган.

«Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал.

Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.

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Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган. «Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал. Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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