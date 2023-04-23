В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана

Офис партии Справедливости и развития в Стамбуле обстреляли неизвестные
Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган.
«Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал.
Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.
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