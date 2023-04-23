В Стамбуле обстреляли офис партии Эрдогана

23 апреля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Офис партии Справедливости и развития в Стамбуле обстреляли неизвестные Фото: Владимир Андреев © URA.RU Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган. «Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал. Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.

Офис партии Справедливости и развития Турции был обстрелян неизвестными. Об этом сообщают турецкие СМИ. Лидером партии является действующий турецкий президент Реджеп Эрдоган. «Группа неизвестных ночью открыла огонь по офису по связям с выборами правящей партии Справедливости и развития в стамбульском районе Бахчелиевлер Кочасинан», — передает турецкое издание Daily Sabah. По данным издания, никто не пострадал. Ранее офис партии был обстрелян в турецком городе Чукурова. Там неизвестный совершил 12 выстрелов из автомата.