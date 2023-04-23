На трассе Екатеринбург — Пермь опрокинулась фура. Видео

23 апреля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Водитель Scania врезался в попутный погрузчик (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь утром 23 апреля 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Утром 23 апреля на трассе Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель фуры при обгоне врезался во встречный погрузчик. От удара Scania опрокинулась, водители остались живы», — говорится в сообщении. Инцидент произошел около девяти утра. По факту ДТП силовики организовали проверку.

На 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь утром 23 апреля 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Утром 23 апреля на трассе Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель фуры при обгоне врезался во встречный погрузчик. От удара Scania опрокинулась, водители остались живы», — говорится в сообщении. Инцидент произошел около девяти утра. По факту ДТП силовики организовали проверку.