На трассе Екатеринбург — Пермь опрокинулась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура
Водитель Scania врезался в попутный погрузчик (архивное фото) Фото:

На 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь утром 23 апреля 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Утром 23 апреля на трассе Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель фуры при обгоне врезался во встречный погрузчик. От удара Scania опрокинулась, водители остались живы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел около девяти утра. По факту ДТП силовики организовали проверку.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 126-м километре трассы Екатеринбург-Пермь утром 23 апреля 53-летний водитель Scania, совершая обгон, врезался в попутный погрузчик, от столкновения фура опрокинулась. В ДТП никто не пострадал, сообщили URA.RU в ГУ МВД России по Пермскому краю. «Утром 23 апреля на трассе Екатеринбург-Пермь 53-летний водитель фуры при обгоне врезался во встречный погрузчик. От удара Scania опрокинулась, водители остались живы», — говорится в сообщении. Инцидент произошел около девяти утра. По факту ДТП силовики организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...