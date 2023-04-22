22 апреля 2023

Екатеринбуржец устроил драку с девушкой в метро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые вагоны екатеринбургского метрополитена Екатеринбург, общественный транспорт, метро, места для пассажиров с детьми
По словам очевидца, драку разняли пассажиры метро Фото:

В Екатеринбурге в вагоне метро мужчина подрался с девушкой. Конфликт удалось прекратить без участия полицейских, дерущихся разняли друзья, рассказали очевидцы в соцсети.

«Подрались в метро девушка и парень, оба гоповатого вида. Девушка просто подскочила с места и понеслась в другой конец вагона драться. Конфликт закончился без участия полицейских, дерущихся разняли их друзья», — рассказал очевидец в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало.

Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля жители Екатеринбурга резко начали задыхаться и кашлять в метро на станции «Ботаническая». По их словам, это может быть вызвано распылением перцового баллончика.

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В Екатеринбурге в вагоне метро мужчина подрался с девушкой. Конфликт удалось прекратить без участия полицейских, дерущихся разняли друзья, рассказали очевидцы в соцсети. «Подрались в метро девушка и парень, оба гоповатого вида. Девушка просто подскочила с места и понеслась в другой конец вагона драться. Конфликт закончился без участия полицейских, дерущихся разняли их друзья», — рассказал очевидец в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало. Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля жители Екатеринбурга резко начали задыхаться и кашлять в метро на станции «Ботаническая». По их словам, это может быть вызвано распылением перцового баллончика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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