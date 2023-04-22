В Екатеринбурге в вагоне метро мужчина подрался с девушкой. Конфликт удалось прекратить без участия полицейских, дерущихся разняли друзья, рассказали очевидцы в соцсети.
«Подрались в метро девушка и парень, оба гоповатого вида. Девушка просто подскочила с места и понеслась в другой конец вагона драться. Конфликт закончился без участия полицейских, дерущихся разняли их друзья», — рассказал очевидец в сообществе «[ТЕ] Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел вечером 22 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. Там заявили, что сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало.
Ранее URA.RU сообщало, что 22 апреля жители Екатеринбурга резко начали задыхаться и кашлять в метро на станции «Ботаническая». По их словам, это может быть вызвано распылением перцового баллончика.
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