В Пермском крае наградили медалью участника СВО

В Очерском городском округе (Пермский край) вручили медаль участнику специальной военной операции. Об этом рассказал глава округа Алексей Солодников в своем telegram-канале.
«В торжественной обстановке вместе с военным комиссаром Верещагинского, Карагайского, Очерского и Сивинского районов Пермского края наградили медалью „За отвагу“ Николая Новикова, участника СВО», — написал Солодников.
Глава Очерского округа отметил, что в середине февраля вручали боевую награду — медаль «За отвагу» земляку Виктору Волкову, который в 2022 году ушел добровольцем на защиту русского Донбасса и был ранен в бою. «Нашим призывникам пожелали служить честно, достойно, не бояться воинских будничных трудностей и хранить воинскую дружбу», — подчеркнул Солодников в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU рассказывало о награждении жителя Октябрьского муниципального округа Пермского края Альберта Харисова медалью «За отвагу». Он проявил мужество и самоотверженность в зоне специальной военной операции.
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