Награду жителю Октябрьского округа Альберту Харисову вручил военком Олег Волков (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Октябрьского муниципального округа Пермского края Альберт Харисов, принимавший участие в спецоперации, награжден медалью «За отвагу». Награду земляку вручил окружной военный комиссар Олег Волков. Видео опубликовано в паблике Октябрьского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На основании указа президента РФ от 30 ноября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью „За отвагу“ Харисова Альберта Юрьевича», — сказал во время вручения награды Волков. Он также поблагодарил земляка за службу и заявил, что испытывает гордость за то, что на территории округа «живет такой прекрасный человек».

Ранее URA.RU рассказывало о награждении медалью «За отвагу» соликамского омоновца Владислава Украинца, который также участвовал в СВО. Во время боя он получил ранение, но спас своих товарищей.

С конца февраля 2022 года на Украине проводится специальная военная операция. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации территории Украины, заявлял президент России Владимир Путин.