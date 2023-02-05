05 февраля 2023
04 февраля 2023

Военком вручил пермяку медаль «За отвагу» за участие в спецоперации. Видео

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День 90-й гвардейской танковой дивизии в Чебаркуле, медаль за отвагу
Награду жителю Октябрьского округа Альберту Харисову вручил военком Олег Волков (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель Октябрьского муниципального округа Пермского края Альберт Харисов, принимавший участие в спецоперации, награжден медалью «За отвагу». Награду земляку вручил окружной военный комиссар Олег Волков. Видео опубликовано в паблике Октябрьского округа в соцсети «ВКонтакте».

«На основании указа президента РФ от 30 ноября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью „За отвагу“ Харисова Альберта Юрьевича», — сказал во время вручения награды Волков. Он также поблагодарил земляка за службу и заявил, что испытывает гордость за то, что на территории округа «живет такой прекрасный человек».

Ранее URA.RU рассказывало о награждении медалью «За отвагу» соликамского омоновца Владислава Украинца, который также участвовал в СВО. Во время боя он получил ранение, но спас своих товарищей.

С конца февраля 2022 года на Украине проводится специальная военная операция. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации территории Украины, заявлял президент России Владимир Путин.

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Житель Октябрьского муниципального округа Пермского края Альберт Харисов, принимавший участие в спецоперации, награжден медалью «За отвагу». Награду земляку вручил окружной военный комиссар Олег Волков. Видео опубликовано в паблике Октябрьского округа в соцсети «ВКонтакте». «На основании указа президента РФ от 30 ноября 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью „За отвагу“ Харисова Альберта Юрьевича», — сказал во время вручения награды Волков. Он также поблагодарил земляка за службу и заявил, что испытывает гордость за то, что на территории округа «живет такой прекрасный человек». Ранее URA.RU рассказывало о награждении медалью «За отвагу» соликамского омоновца Владислава Украинца, который также участвовал в СВО. Во время боя он получил ранение, но спас своих товарищей. С конца февраля 2022 года на Украине проводится специальная военная операция. Она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации территории Украины, заявлял президент России Владимир Путин.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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