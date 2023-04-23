«Коммерсант» узнал о скидке для маркетплейсов при продвижении НСПК

В России снизится ставка межбанковской комиссии для маркетплейсов. С 1 мая она будет равна 0,5% только тем маркетплейсам, кто использует Национальную систему платежных карт (НСПК), сообщается в СМИ.
На данный момент банк, через который работает маркетплейс, перечисляет банку, выпустившую карту покупателю, от 0,8 до 1%. Однако с 1 мая маркетплейсы смогут снизить комиссию до 0,5% при условии сотрудничества с НСПК, сообщает «
По словам эксперта на рынке платежных карт Дмитрия Вишнякова, это поможет снизить доходы банков-эмитентов от трансакций на маркетплейсах. В частности, нововведение способствует продвижению оплаты через Систему быстрых платежей (СБП).
Ранее URA.RU сообщало, что маркетплейс Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров. Теперь контрагенты смогут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней, ранее на это давалось семь дней.
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