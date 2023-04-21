Wildberries изменил механизм списаний средств за подмену товаров

21 апреля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Wildberries изменил механизм противодействия подменам товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маркетплейс Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров. Теперь партнеры могут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней, а не семи. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-магазина. «Мы создаем <…> понятный и прозрачный механизм противодействия подменам товаров. <…> На создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не 7 дней», — рассказали в пресс-службе компании. Их заявление приводит РБК. Там уточнили, что теперь доходы контрагентов маркетплейса увеличились на 15%. Также в рамках стимулирования Wildberries будет направлять взыскания за подмену товаров сотрудниками в пунктах выдачи. Ранее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. До этого интернет-магазин взимал с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. На это жаловались россияне с разных уголков страны. В марте также проходила массовая забастовка сотрудников Wilberries из-за некачественных штрафов.

Маркетплейс Wildberries изменил механизм списания средств за подмену товаров. Теперь партнеры могут оспорить возврат денежных средств за подмену товара в течение 14 дней, а не семи. Об этом рассказали в пресс-службе интернет-магазина. «Мы создаем <…> понятный и прозрачный механизм противодействия подменам товаров. <…> На создание обращения после начисления за подмену партнерам дается 14, а не 7 дней», — рассказали в пресс-службе компании. Их заявление приводит РБК. Там уточнили, что теперь доходы контрагентов маркетплейса увеличились на 15%. Также в рамках стимулирования Wildberries будет направлять взыскания за подмену товаров сотрудниками в пунктах выдачи. Ранее суд признал незаконным платный возврат бракованных товаров на Wildberries. До этого интернет-магазин взимал с покупателей плату за обратную доставку некачественного товара. На это жаловались россияне с разных уголков страны. В марте также проходила массовая забастовка сотрудников Wilberries из-за некачественных штрафов.