ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Бахмутом

24 апреля 2023 в 07:09 Размер текста - 17 +

Российская армия нанесла ракетный удар по Константиновке под Бахмутом Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ракетное подразделение российской армии нанесло удар по украинскому складу ГСМ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Также был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ на этом участке. «Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары <…> по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. ВСУ понесли потери личного состава, также было уничтожено несколько единиц техники. Под Бахмутом (Артемовском) наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за населенный пункт идут уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть города. ВСУ рассматривают варианты отступления, передает RT.

Ракетное подразделение российской армии нанесло удар по украинскому складу ГСМ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Также был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ на этом участке. «Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары <…> по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. ВСУ понесли потери личного состава, также было уничтожено несколько единиц техники. Под Бахмутом (Артемовском) наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за населенный пункт идут уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть города. ВСУ рассматривают варианты отступления, передает RT.