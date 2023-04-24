ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Бахмутом

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Российская армия нанесла ракетный удар по Константиновке под Бахмутом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракетное подразделение российской армии нанесло удар по украинскому складу ГСМ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Также был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ на этом участке.

«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары <…> по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. ВСУ понесли потери личного состава, также было уничтожено несколько единиц техники.

Под Бахмутом (Артемовском) наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за населенный пункт идут уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть города. ВСУ рассматривают варианты отступления, передает RT.

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Ракетное подразделение российской армии нанесло удар по украинскому складу ГСМ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Также был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ на этом участке. «Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары <…> по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. ВСУ понесли потери личного состава, также было уничтожено несколько единиц техники. Под Бахмутом (Артемовском) наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за населенный пункт идут уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть города. ВСУ рассматривают варианты отступления, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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