ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Бахмутом

Ракетное подразделение российской армии нанесло удар по украинскому складу ГСМ в Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны России. Также был нанесен удар по пункту дислокации ВСУ на этом участке.
«Ракетным подразделением южной группировки войск нанесены удары <…> по складу горюче-смазочных материалов и пункту заправки техники 17-й отдельной бригады в Константиновке на соледаро-бахмутском направлении», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. ВСУ понесли потери личного состава, также было уничтожено несколько единиц техники.
Под Бахмутом (Артемовском) наблюдается наиболее ожесточенная обстановка в зоне СВО. Бои за населенный пункт идут уже несколько месяцев. Российская армия контролирует большую часть города. ВСУ рассматривают варианты отступления, передает RT.
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