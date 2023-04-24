Депутат Хамзаев предложил убрать английский язык из школьной программы

Английский язык следует вывести из школьной программы. С таким предложением выступил член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, английский язык приобрел статус международного из-за искусственного продвижения.
«Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — заявил Султан Хамзаев журналисту РИА Новости. Он предложил в целом отказаться от западного вектора в системе российского образования.
Депутат предложил сместить акцент на укрепление психического и физического здоровья детей и вернуть в школьную программу точные науки, такие как черчение и астрономия. Также Хамзаев считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.
В Российском государственном социальном университете отметили повысившийся спрос на изучение восточных языков. Наиболее популярным языком в вузе является китайский, передает телеканал 360.
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