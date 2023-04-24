Депутат Хамзаев предложил убрать английский язык из школьной программы

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В Госдуме предложили отказаться от английского языка в школьной программе Фото:

Английский язык следует вывести из школьной программы. С таким предложением выступил член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, английский язык приобрел статус международного из-за искусственного продвижения.

«Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — заявил Султан Хамзаев журналисту РИА Новости. Он предложил в целом отказаться от западного вектора в системе российского образования.

Депутат предложил сместить акцент на укрепление психического и физического здоровья детей и вернуть в школьную программу точные науки, такие как черчение и астрономия. Также Хамзаев считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку.

В Российском государственном социальном университете отметили повысившийся спрос на изучение восточных языков. Наиболее популярным языком в вузе является китайский, передает телеканал 360.

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Английский язык следует вывести из школьной программы. С таким предложением выступил член комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мнению, английский язык приобрел статус международного из-за искусственного продвижения. «Из ключевого: пора вывести английский язык из перечня обязательных предметов в системе среднего образования», — заявил Султан Хамзаев журналисту РИА Новости. Он предложил в целом отказаться от западного вектора в системе российского образования. Депутат предложил сместить акцент на укрепление психического и физического здоровья детей и вернуть в школьную программу точные науки, такие как черчение и астрономия. Также Хамзаев считает, что освободившиеся в программе часы можно потратить на начальную военную подготовку. В Российском государственном социальном университете отметили повысившийся спрос на изучение восточных языков. Наиболее популярным языком в вузе является китайский, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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