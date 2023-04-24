Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства

Государство может выдать субсидию в 450 тысяч рублей для погашения долга по ипотеке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России существуют льготные программы для покупки жилья. URA.RU приводит главные способы того, как получить помощь от государства для покупки квартиры.

Ипотеки по льготной программе

Чтобы снизить проценты выплат по ипотеке, можно воспользоваться специальными предложениями. В 2023 в России выдается льготная ипотека под 7%. Разницу между рыночной ставкой восполняет государство. Взять кредит можно сроком до 30 лет.

Семейная ипотека выдается под 6%. Ее могут взять семьи, у которых родился ребенок с 2018 по 2022 год включительно. Если в семье есть ребенок с инвалидностью, то ипотека выдается без возрастных ограничений.

В России можно оформить ипотеку для работников IT компаний. В таком случае ставка начинается от 4,7%. Сумма первого взноса стартует от 15%. Максимальная сумма кредита зависит от города, где человек хочет купить жилье: квартиру до 18 миллионов рублей можно купить только в городах-миллионниках, в других — до девяти миллионов рублей.

Купить квартиру при помощи жилищного сертификата

Некоторые категории граждан в России могут государственный жилищный сертификат. Например, им могут воспользоваться военнослужащие, ученые и многодетные семьи. Такой сертификат дает право на бесплатное получение жилья на субсидию для покупки или строительства. Чтобы получить сертификат, человек должен участвовать федеральной или региональной программы.

Субсидия для многодетных семей для погашения ипотеки

Государство может выдать семьям с тремя и более детьми субсидию в размере 450 тысяч рублей для погашения основного долга по ипотеке. Такая сумма выдается только один раз.

Материнский капитал

В 2023 году сумма материнского капитала при рождении первого ребенка составляет 589,5 тысячи рублей, при рождении второго — 779 тысяч. Если семья уже получала капитал на первого ребенка, то на второго она получит 189 тысяч рублей.

Чтобы купить жилье по материнскому капиталу без ипотеки, нужно дождаться трехлетия ребенка, благодаря которому семья получила выплату. Жилье должно соответствовать ряду требований, которые перечислены на сайте Социального фонда. Также при помощи такой выплаты можно купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке.