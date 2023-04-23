В Екатеринбурге водитель снес самокатчика. Фото

В Екатеринбурге водитель «Хонды» наехал на самокатчика

24 апреля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Владельцы электросамокатов часто становятся виновниками ДТП Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении улиц Щорса и Степана Разина водитель «Хонда» сбил самокатчика. Об этом сообщают очевидцы. «Скорая только едет. Парень не шевелится», — рассказала очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Также она заявила, что от удара самокатчик взлетел в воздух, разбил лобовое стекло и продавил крышу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пояснили, что водитель электросамоката выехал на запрещающий сигнал светофора, а водитель автомобиля «Хонда» не успел среагировать и допустил наезд. «Лицо, управляющее электросамокатом, увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом нижней голени слева и ссадиной боковой поверхности шеи», — пояснили в ведомстве. Пострадавший находится без сознания. Ранее в Екатеринбурге автомобиль врезался в водителя электросамоката, который переезжал перекресток без шлема. Водитель Skoda Octavia вылетел на перекресток и, не уступив молодому человеку, снес его. Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

В Екатеринбурге на пересечении улиц Щорса и Степана Разина водитель «Хонда» сбил самокатчика. Об этом сообщают очевидцы. «Скорая только едет. Парень не шевелится», — рассказала очевидец telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Также она заявила, что от удара самокатчик взлетел в воздух, разбил лобовое стекло и продавил крышу. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГИБДД по Екатеринбургу. Там пояснили, что водитель электросамоката выехал на запрещающий сигнал светофора, а водитель автомобиля «Хонда» не успел среагировать и допустил наезд. «Лицо, управляющее электросамокатом, увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом нижней голени слева и ссадиной боковой поверхности шеи», — пояснили в ведомстве. Пострадавший находится без сознания. Ранее в Екатеринбурге автомобиль врезался в водителя электросамоката, который переезжал перекресток без шлема. Водитель Skoda Octavia вылетел на перекресток и, не уступив молодому человеку, снес его.