В Тюмени ребенку полгода отказывали в статусе инвалида

24 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Педиатр шесть месяцев оформлял направление ребенка на необходимую экспертизу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Уватском районе Тюменской области врачи в течение полугода не направляли ребенка на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Установлено, что участковый врач допустила необоснованно длительное оформление направления малыша на прохождение медико-социальной экспертизы. По этой причине инвалидность ребенку установлена спустя 6 месяцев с момента обращения в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. По мнению суда, такое долгое установление инвалидности причинило нравственные и моральные страдания ребенку и его матери. Кроме того, из-за этого у них не было возможности пользоваться предусмотренными законом льготами, получать необходимые реабилитационные мероприятия. В настоящий момент процедура оформления инвалидности запущена, а на врачей наложено взыскание за причиненный ущерб. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские врачи оставили без жизненно важных лекарств участницу ВОВ. Женщину необоснованно заставляли самостоятельно перевезти медицинские документы из Москвы в Тюмень.

В Уватском районе Тюменской области врачи в течение полугода не направляли ребенка на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Установлено, что участковый врач допустила необоснованно длительное оформление направления малыша на прохождение медико-социальной экспертизы. По этой причине инвалидность ребенку установлена спустя 6 месяцев с момента обращения в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. По мнению суда, такое долгое установление инвалидности причинило нравственные и моральные страдания ребенку и его матери. Кроме того, из-за этого у них не было возможности пользоваться предусмотренными законом льготами, получать необходимые реабилитационные мероприятия. В настоящий момент процедура оформления инвалидности запущена, а на врачей наложено взыскание за причиненный ущерб. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские врачи оставили без жизненно важных лекарств участницу ВОВ. Женщину необоснованно заставляли самостоятельно перевезти медицинские документы из Москвы в Тюмень.