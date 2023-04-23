23 апреля 2023
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В Тюмени ребенку полгода отказывали в статусе инвалида

© Служба новостей «URA.RU»
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Педиатр шесть месяцев оформлял направление ребенка на необходимую экспертизу Фото:

В Уватском районе Тюменской области врачи в течение полугода не направляли ребенка на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области.

«Установлено, что участковый врач допустила необоснованно длительное оформление направления малыша на прохождение медико-социальной экспертизы. По этой причине инвалидность ребенку установлена спустя 6 месяцев с момента обращения в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

По мнению суда, такое долгое установление инвалидности причинило нравственные и моральные страдания ребенку и его матери. Кроме того, из-за этого у них не было возможности пользоваться предусмотренными законом льготами, получать необходимые реабилитационные мероприятия. В настоящий момент процедура оформления инвалидности запущена, а на врачей наложено взыскание за причиненный ущерб.

Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские врачи оставили без жизненно важных лекарств участницу ВОВ. Женщину необоснованно заставляли самостоятельно перевезти медицинские документы из Москвы в Тюмень.

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В Уватском районе Тюменской области врачи в течение полугода не направляли ребенка на медико-социальную экспертизу для установления инвалидности. Об этом сообщает в telegram-канале прокуратура Тюменской области. «Установлено, что участковый врач допустила необоснованно длительное оформление направления малыша на прохождение медико-социальной экспертизы. По этой причине инвалидность ребенку установлена спустя 6 месяцев с момента обращения в медицинское учреждение», — говорится в сообщении. По мнению суда, такое долгое установление инвалидности причинило нравственные и моральные страдания ребенку и его матери. Кроме того, из-за этого у них не было возможности пользоваться предусмотренными законом льготами, получать необходимые реабилитационные мероприятия. В настоящий момент процедура оформления инвалидности запущена, а на врачей наложено взыскание за причиненный ущерб. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменские врачи оставили без жизненно важных лекарств участницу ВОВ. Женщину необоснованно заставляли самостоятельно перевезти медицинские документы из Москвы в Тюмень.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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