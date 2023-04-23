В Челябинской области расширят категорию детей участников СВО для двухразового питания в школах

В Челябинской области расширят категорию детей мобилизованных граждан, чьим детям доступно двухразовое горячее питание в школах. Подготовленный проект областного закона депутаты заксобрания региона рассмотрят 28 апреля в ходе заседания.
«Проект закона подготовлен в связи с расширением категорий получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием. В настоящее время указанная мера распространяется только на обучающихся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ по мобилизации», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.
После принятия документа дважды кормить в школах будут детей бойцов-добровольцев и участников спецоперации по контракту с минобороны. Также под действие нового закона подпадут дети добровольцев, мобилизованных и контрактников, умерших в течение года после исключения из формирований в силу болезни или увечья.
В марте власти региона расширили перечень льготников по газификации жилья. Ряд дополнительных льгот ввели для детей погибших мобилизованных также в Челябинске. В частности, детям обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте и безвозмездное получение платных образовательных услуг в муниципальных школах.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.