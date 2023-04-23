23 апреля 2023
22 апреля 2023

В Челябинской области расширят категорию детей участников СВО для двухразового питания в школах

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, пища, еда, школьная столовая, накрытый стол, обед, столовая, школьное питание, питание школьников, обеденное время
Увеличились количество детей участников спецоперации, кто будет питаться в школах дважды Фото:

В Челябинской области расширят категорию детей мобилизованных граждан, чьим детям доступно двухразовое горячее питание в школах. Подготовленный проект областного закона депутаты заксобрания региона рассмотрят 28 апреля в ходе заседания.

«Проект закона подготовлен в связи с расширением категорий получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием. В настоящее время указанная мера распространяется только на обучающихся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ по мобилизации», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке к нему.

После принятия документа дважды кормить в школах будут детей бойцов-добровольцев и участников спецоперации по контракту с минобороны. Также под действие нового закона подпадут дети добровольцев, мобилизованных и контрактников, умерших в течение года после исключения из формирований в силу болезни или увечья.

В марте власти региона расширили перечень льготников по газификации жилья. Ряд дополнительных льгот ввели для детей погибших мобилизованных также в Челябинске. В частности, детям обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте и безвозмездное получение платных образовательных услуг в муниципальных школах.

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В Челябинской области расширят категорию детей мобилизованных граждан, чьим детям доступно двухразовое горячее питание в школах. Подготовленный проект областного закона депутаты заксобрания региона рассмотрят 28 апреля в ходе заседания. «Проект закона подготовлен в связи с расширением категорий получателей меры социальной поддержки по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием. В настоящее время указанная мера распространяется только на обучающихся, один из родителей которых призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ по мобилизации», — отметили авторы законопроекта в пояснительной записке к нему. После принятия документа дважды кормить в школах будут детей бойцов-добровольцев и участников спецоперации по контракту с минобороны. Также под действие нового закона подпадут дети добровольцев, мобилизованных и контрактников, умерших в течение года после исключения из формирований в силу болезни или увечья. В марте власти региона расширили перечень льготников по газификации жилья. Ряд дополнительных льгот ввели для детей погибших мобилизованных также в Челябинске. В частности, детям обеспечили бесплатный проезд в общественном транспорте и безвозмездное получение платных образовательных услуг в муниципальных школах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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