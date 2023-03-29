Челябинским военным расширят льготы по газификации жилья

Перечень льготников по газификации расширили за счет новых категорий граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер инициировал подготовку законопроекта региона о расширении перечня лиц для льготной газификации жилья. Как сообщили в пресс-службе главы региона, документ внесен на рассмотрение депутатов заксобрания области.

«По инициативе губернатора Алексея Текслера, больше участников СВО получат социальные выплаты на газификацию. Соответствующий законопроект внесен в заксобрание региона», — отметили в правительстве.

В случае принятия нового закона право на внутридомовую газификацию будет не только у мобилизованных и их семей, но и еще у целого ряда категорий военнослужащих. Например, под льготу подпадают семьи граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ, в том числе те, кто отправится служить в батальонах «Южный Урал» и «Южноуралец». Также льготу предоставят семьям служивших в нацгвардии со званием полиции, погибших при участии в спецоперации или умерших в течение года после увольнения вследствие ранений.

Размер выплаты составит 200 тысяч рублей. Для получения льготы потребуется обращение в органы соцзащиты по месту жительства.