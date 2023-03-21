21 марта 2023

Дети погибших на СВО челябинцев получат новые льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, ребенок, коляска, зима, мать, родитель
Поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет Фото:
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Дети из Челябинска, чьи родители погибли в результате участия в специальной военной операции, получат дополнительные меры социальной поддержки. С этим предложением вышла комиссия по соцполитике гордумы, а депутатский корпус поддержал эту инициативу.

«На комиссии по социальной политике рассмотрели дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных, чей родитель был призван на военную службу по мобилизации и погиб при выполнении задач СВО. Эта поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет», — сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска.

За счет городского бюджета дети погибших участников спецоперации получат право льготного проезда в городском транспорте. Дети до 18 лет получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях. Также они получат льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

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Дети из Челябинска, чьи родители погибли в результате участия в специальной военной операции, получат дополнительные меры социальной поддержки. С этим предложением вышла комиссия по соцполитике гордумы, а депутатский корпус поддержал эту инициативу. «На комиссии по социальной политике рассмотрели дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных, чей родитель был призван на военную службу по мобилизации и погиб при выполнении задач СВО. Эта поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет», — сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска. За счет городского бюджета дети погибших участников спецоперации получат право льготного проезда в городском транспорте. Дети до 18 лет получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях. Также они получат льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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