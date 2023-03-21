Дети погибших на СВО челябинцев получат новые льготы

22 марта 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети из Челябинска, чьи родители погибли в результате участия в специальной военной операции, получат дополнительные меры социальной поддержки. С этим предложением вышла комиссия по соцполитике гордумы, а депутатский корпус поддержал эту инициативу. «На комиссии по социальной политике рассмотрели дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных, чей родитель был призван на военную службу по мобилизации и погиб при выполнении задач СВО. Эта поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет», — сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска. За счет городского бюджета дети погибших участников спецоперации получат право льготного проезда в городском транспорте. Дети до 18 лет получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях. Также они получат льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.

Дети из Челябинска, чьи родители погибли в результате участия в специальной военной операции, получат дополнительные меры социальной поддержки. С этим предложением вышла комиссия по соцполитике гордумы, а депутатский корпус поддержал эту инициативу. «На комиссии по социальной политике рассмотрели дополнительные меры социальной поддержки семей мобилизованных, чей родитель был призван на военную службу по мобилизации и погиб при выполнении задач СВО. Эта поддержка коснется учащихся до 18 лет и студентов-очников до 23 лет», — сообщили в пресс-службе гордумы Челябинска. За счет городского бюджета дети погибших участников спецоперации получат право льготного проезда в городском транспорте. Дети до 18 лет получат право на бесплатное получение платных образовательных услуг и услуг по присмотру за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных учреждениях. Также они получат льготное посещение (не чаще одного раза в месяц) платных мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры.