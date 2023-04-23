23 апреля 2023

Пермяков предупредили о превышении вредных веществ в воздухе, пагубно влияющих на организм

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенное содержание вредных веществ выявлено поблизости от крупных промышленных предприятий Фото:

В крупных промышленных городах Пермского края выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом говорится в краткосрочном еженедельном прогнозе, приведенном на сайте государственного краевого учреждения «Гражданская защита». Так, повышенное содержание в воздухе вредных веществ отмечалось за период с 7 по 13 апреля почти во всех районах Перми: Орджоникидзевском, Кировском, Индустриальном. Мотовилихинском, Свердловском.

«В целом по городу за данный период зарегистрировано 28 случаев (с 30 марта по 6 апреля — зарегистрировано 6 случаев) превышения максимальной разовой ПДК по загрязняющим веществам: взвешенные вещества, хлорид водорода, фторид водорода», — говорится на сайте учреждения. Указано, что в Кировском районе отбор проб воздуха проводился по улице Победы, 41. Специалистами зафиксировано превышение ПДК по хлориду и фториду водорода. В непосредственной близости от того места, где выявлено превышение допустимой концентрации вредных веществ, расположено сразу несколько крупных промышленных предприятий, в том числе Пермский пороховой завод, заводы «Хенкель» и «Галополимер».

В Свердловском районе Перми отмечалось превышение хлорида водорода в воздухе рядом с промышленным кластером, где находятся предприятия «ОДК-Пермские моторы», «Протон-ПМ» и другие. Загрязнение атмосферы аналогичным химическим веществом было отмечено в Соликамске и Березниках. Неделей ранее мониторинг, проведенный в Перми, показал превышение ПДК в воздухе этилбензола, ксилол, фторида водорода. Повышенное содержание вредных веществ было выявлено в Орджоникидзеваском, Индустриальном и Мотовилихинском районах города.

Этилбензол является сильным токсином. Химическое вещество пагубно влияет на работу мышц, приводит к нарушениям координации, а при длительном воздействии может привести к серьезным заболеваниям печени и крови. Хлороводород может оказывать действие на легкие, приводя к хроническому бронхиту.

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В крупных промышленных городах Пермского края выявлено превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ. Об этом говорится в краткосрочном еженедельном прогнозе, приведенном на сайте государственного краевого учреждения «Гражданская защита». Так, повышенное содержание в воздухе вредных веществ отмечалось за период с 7 по 13 апреля почти во всех районах Перми: Орджоникидзевском, Кировском, Индустриальном. Мотовилихинском, Свердловском. «В целом по городу за данный период зарегистрировано 28 случаев (с 30 марта по 6 апреля — зарегистрировано 6 случаев) превышения максимальной разовой ПДК по загрязняющим веществам: взвешенные вещества, хлорид водорода, фторид водорода», — говорится на сайте учреждения. Указано, что в Кировском районе отбор проб воздуха проводился по улице Победы, 41. Специалистами зафиксировано превышение ПДК по хлориду и фториду водорода. В непосредственной близости от того места, где выявлено превышение допустимой концентрации вредных веществ, расположено сразу несколько крупных промышленных предприятий, в том числе Пермский пороховой завод, заводы «Хенкель» и «Галополимер». В Свердловском районе Перми отмечалось превышение хлорида водорода в воздухе рядом с промышленным кластером, где находятся предприятия «ОДК-Пермские моторы», «Протон-ПМ» и другие. Загрязнение атмосферы аналогичным химическим веществом было отмечено в Соликамске и Березниках. Неделей ранее мониторинг, проведенный в Перми, показал превышение ПДК в воздухе этилбензола, ксилол, фторида водорода. Повышенное содержание вредных веществ было выявлено в Орджоникидзеваском, Индустриальном и Мотовилихинском районах города. Этилбензол является сильным токсином. Химическое вещество пагубно влияет на работу мышц, приводит к нарушениям координации, а при длительном воздействии может привести к серьезным заболеваниям печени и крови. Хлороводород может оказывать действие на легкие, приводя к хроническому бронхиту.
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