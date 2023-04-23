23 апреля 2023

Мобильное приложение пермских МФЦ прекращает работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр предоставления государственных услуг "Замоскворецкий". Москва, мфц, госуслуги, мои документы, центр государственных услуг
Попасть в МФЦ по-прежнему можно Фото:

Попасть на прием в многофункциональные центры в Пермском крае с помощью мобильного приложения станет невозможно с 30 апреля. Разработчики отозвали у госструктуры право бесплатного использования сервиса, пояснили в краевом МФЦ.

«С 30 апреля записаться на прием в многофункциональные центры Пермского края через мобильный сервис „Мои Документы. Онлайн“ будет невозможно. Причиной отключения стало расторжение договора на право использования приложения на безвозмездной основе по инициативе разработчика», — говорится на сайте МФЦ.

Сервис работал с 2019 года, приложение за это время установили 11 тысяч человек. Начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов заявил, что ведомство «рассматривает варианты подключения альтернативного мобильного приложения с удобным функционалом». Пока же записаться на прием можно на сайте mfc-perm.ru или по телефонам 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20.

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Попасть на прием в многофункциональные центры в Пермском крае с помощью мобильного приложения станет невозможно с 30 апреля. Разработчики отозвали у госструктуры право бесплатного использования сервиса, пояснили в краевом МФЦ. «С 30 апреля записаться на прием в многофункциональные центры Пермского края через мобильный сервис „Мои Документы. Онлайн“ будет невозможно. Причиной отключения стало расторжение договора на право использования приложения на безвозмездной основе по инициативе разработчика», — говорится на сайте МФЦ. Сервис работал с 2019 года, приложение за это время установили 11 тысяч человек. Начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов заявил, что ведомство «рассматривает варианты подключения альтернативного мобильного приложения с удобным функционалом». Пока же записаться на прием можно на сайте mfc-perm.ru или по телефонам 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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