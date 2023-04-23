Мобильное приложение пермских МФЦ прекращает работу

24 апреля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Попасть в МФЦ по-прежнему можно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попасть на прием в многофункциональные центры в Пермском крае с помощью мобильного приложения станет невозможно с 30 апреля. Разработчики отозвали у госструктуры право бесплатного использования сервиса, пояснили в краевом МФЦ. «С 30 апреля записаться на прием в многофункциональные центры Пермского края через мобильный сервис „Мои Документы. Онлайн“ будет невозможно. Причиной отключения стало расторжение договора на право использования приложения на безвозмездной основе по инициативе разработчика», — говорится на сайте МФЦ. Сервис работал с 2019 года, приложение за это время установили 11 тысяч человек. Начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов заявил, что ведомство «рассматривает варианты подключения альтернативного мобильного приложения с удобным функционалом». Пока же записаться на прием можно на сайте mfc-perm.ru или по телефонам 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20.

Попасть на прием в многофункциональные центры в Пермском крае с помощью мобильного приложения станет невозможно с 30 апреля. Разработчики отозвали у госструктуры право бесплатного использования сервиса, пояснили в краевом МФЦ. «С 30 апреля записаться на прием в многофункциональные центры Пермского края через мобильный сервис „Мои Документы. Онлайн“ будет невозможно. Причиной отключения стало расторжение договора на право использования приложения на безвозмездной основе по инициативе разработчика», — говорится на сайте МФЦ. Сервис работал с 2019 года, приложение за это время установили 11 тысяч человек. Начальник управления информационных систем Пермского краевого МФЦ Сергей Кудымов заявил, что ведомство «рассматривает варианты подключения альтернативного мобильного приложения с удобным функционалом». Пока же записаться на прием можно на сайте mfc-perm.ru или по телефонам 8-800-23-43-275 и (342) 270-11-20.