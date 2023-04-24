В Магнитогорске нашли тела двух пенсионеров

Выясняются обстоятельства смерти пенсионеров
В Магнитогорске (Челябинская область) в одной из квартир обнаружили тела двух пенсионеров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Тела двух мужчин пенсионного возраста нашли в одной из квартир на улице Лесопарковая. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружены», — рассказал источник.
По данным URA.RU, одному из пенсионеров было 83 года. Второй младше его на 16 лет. Обстоятельства их смерти устанавливаются.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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