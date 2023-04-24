В Магнитогорске нашли тела двух пенсионеров

Выясняются обстоятельства смерти пенсионеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) в одной из квартир обнаружили тела двух пенсионеров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тела двух мужчин пенсионного возраста нашли в одной из квартир на улице Лесопарковая. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружены», — рассказал источник.

По данным URA.RU, одному из пенсионеров было 83 года. Второй младше его на 16 лет. Обстоятельства их смерти устанавливаются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.