В Магнитогорске нашли тела двух пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержание Евгения Ройзмана и заседание в Ленинском райсуде. Екатеринбург, мвд, участковый, полиция
Выясняются обстоятельства смерти пенсионеров Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в одной из квартир обнаружили тела двух пенсионеров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Тела двух мужчин пенсионного возраста нашли в одной из квартир на улице Лесопарковая. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружены», — рассказал источник.

По данным URA.RU, одному из пенсионеров было 83 года. Второй младше его на 16 лет. Обстоятельства их смерти устанавливаются.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) в одной из квартир обнаружили тела двух пенсионеров. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Тела двух мужчин пенсионного возраста нашли в одной из квартир на улице Лесопарковая. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружены», — рассказал источник. По данным URA.RU, одному из пенсионеров было 83 года. Второй младше его на 16 лет. Обстоятельства их смерти устанавливаются. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...