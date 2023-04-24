Мэрия изымет земельные участки, на которых расположены аварийные многоквартирные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске мэрия заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома на улице Шарова, 28, и улице Безрукова, 13. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 460 кв. метров по улице Шарова, дом №28; изъять земельный участок площадью 2 930 кв. метров по улице Безрукова, дом №13 для муниципальных нужд. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую», — следует из опубликованных документах.

Согласно распоряжениям администрации, два многоквартирных дома в Советском и Ленинском районах признаны аварийными и подлежат сносу. В срок до десяти дней собственники будут уведомлены о принятом мэрией решении.