В Челябинске мэрия заберет у собственников земельные участки

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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Мэрия изымет земельные участки, на которых расположены аварийные многоквартирные дома Фото:

В Челябинске мэрия заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома на улице Шарова, 28, и улице Безрукова, 13. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 460 кв. метров по улице Шарова, дом №28; изъять земельный участок площадью 2 930 кв. метров по улице Безрукова, дом №13 для муниципальных нужд. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую», — следует из опубликованных документах.

Согласно распоряжениям администрации, два многоквартирных дома в Советском и Ленинском районах признаны аварийными и подлежат сносу. В срок до десяти дней собственники будут уведомлены о принятом мэрией решении.

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В Челябинске мэрия заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома на улице Шарова, 28, и улице Безрукова, 13. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 460 кв. метров по улице Шарова, дом №28; изъять земельный участок площадью 2 930 кв. метров по улице Безрукова, дом №13 для муниципальных нужд. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежду Рыльскую», — следует из опубликованных документах. Согласно распоряжениям администрации, два многоквартирных дома в Советском и Ленинском районах признаны аварийными и подлежат сносу. В срок до десяти дней собственники будут уведомлены о принятом мэрией решении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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