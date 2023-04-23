23 апреля 2023

Полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Полиция. Курган, полиция, сотрудники полиции
Полиция проводит проверку по сообщению о распятии в мусорном баке Фото:

Полиция ХМАО проводит проверку по сообщению от жителей Нижневартовска, которые обнаружили деревянный крест в виде распятия в мусорном баке одного из новых микрорайонов города. Об этом рассказали агентству в пресс-службе окружного УМВД.

«Полиция зафиксировала инцидент. Сейчас проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также уточнили, что работники полиции будут отсматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека, который выкинул распятие в мусорный контейнер.

Также в соцсетях появились фотографии мужчины, который выносит распятие из многоэтажного дома. Затем он погружает фигуру в кузов грузового автомобиля.

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Полиция ХМАО проводит проверку по сообщению от жителей Нижневартовска, которые обнаружили деревянный крест в виде распятия в мусорном баке одного из новых микрорайонов города. Об этом рассказали агентству в пресс-службе окружного УМВД. «Полиция зафиксировала инцидент. Сейчас проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также уточнили, что работники полиции будут отсматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека, который выкинул распятие в мусорный контейнер. Также в соцсетях появились фотографии мужчины, который выносит распятие из многоэтажного дома. Затем он погружает фигуру в кузов грузового автомобиля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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