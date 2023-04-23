Полиция ищет жителя ХМАО, выбросившего крест с распятием на мусорку

Полиция проводит проверку по сообщению о распятии в мусорном баке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция ХМАО проводит проверку по сообщению от жителей Нижневартовска, которые обнаружили деревянный крест в виде распятия в мусорном баке одного из новых микрорайонов города. Об этом рассказали агентству в пресс-службе окружного УМВД.

«Полиция зафиксировала инцидент. Сейчас проводится проверка», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. Там также уточнили, что работники полиции будут отсматривать изображения с камер видеонаблюдения для того, чтобы установить личность человека, который выкинул распятие в мусорный контейнер.

Также в соцсетях появились фотографии мужчины, который выносит распятие из многоэтажного дома. Затем он погружает фигуру в кузов грузового автомобиля.