Депутат Госдумы объяснил, как власти решат проблему отказа от поставок корейских запчастей

Депутат Госдумы Шайхутдинов: Россия откажется от корейских машин премиум-класса

Сложные детали корейских машин придется ждать до двух месяцев, считает Рифат Шайхутдинов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В случае запрета на экспорт в Россию корейских машин (Hyundai, Kia, Genesis) и запчастей к ним, поставщики увеличат до двух месяцев сроки поставок сложных деталей и перестанут продавать премиум-класс. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов.

«Компании-поставщики (автосалоны и так далее), пока говорят, что все гарантируют, просто срок доставки увеличится. Это уже произошло с другими марками автомобилей — с Mercedes, BMW, Audi. Если нет на складах, то сроки поставок сложных запчастей увеличились до двух месяцев. Расходные материалы достаточно быстро поставляются. Думаю, что ничем не будет отличаться [по корейским машинам], примерно также все будет. Плюс некоторые поставщики запаслись достаточно популярными запчастями [для корейских машин], которые наиболее ходовые. Что касается новых автомобилей премиум-класса, ну я думаю, что это все-таки будет постепенно выходить с рынка», — подчеркнул Рифат Шайхутдинов.

По мнению депутата Госдумы, российский автопром вскоре будет переориентирован на отечественные и китайские марки. «Санкции продолжаются и будут наращиваться, поэтому нам нужно свой автопром развивать, тут ничего не поделаешь. Будет постоянное замещение — это российский автопром и Китай», — добавил Шайхутдинов.

Издание Khan сообщило, что с 28 апреля Южная Корея вводит новые ограничения для России и Белоруссии. В частности, будет запрещен экспорт автомобилей и запчастей. В список попадают подшипники, полупроводники, химические и сталелитейные компоненты, квантовые компьютеры. Пока, по данным Министерства промышленности Южной Кореи, ограничения касаются машин и деталей стоимостью более 50 тысяч долларов.