Постпред Белоруссии: США не смогли реализовать «холодный душ» делегации из РФ 25 апреля 2023 в 04:14 Размер текста - 17 + Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН Фото: wikipedia.org/White House США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. «С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, посвященной защите принципов Устава организации. Его слова передает РИА Новости. Заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Заседание прошло 24 апреля в Нью-Йорке, в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не говорить за весть мир. США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. «С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, посвященной защите принципов Устава организации. Его слова передает РИА Новости. Заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Заседание прошло 24 апреля в Нью-Йорке, в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не говорить за весть мир. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям