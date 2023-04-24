24 апреля 2023

Постпред Белоруссии: США не смогли реализовать «холодный душ» делегации из РФ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Постпред Белоруссии Валентин Рыбаков прокомментировал итоги заседания Совбеза ООН Фото:

США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.

«С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, посвященной защите принципов Устава организации. Его слова передает РИА Новости.

Заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Заседание прошло 24 апреля в Нью-Йорке, в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не говорить за весть мир.

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США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков. «С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, посвященной защите принципов Устава организации. Его слова передает РИА Новости. Заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Заседание прошло 24 апреля в Нью-Йорке, в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не говорить за весть мир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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