Постпред Белоруссии: США не смогли реализовать «холодный душ» делегации из РФ

США не смогли устроить «холодный душ» российской делегации в Совете Безопасности ООН. Об этом заявил постпред Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.
«С точки зрения „холодного душа“ — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков, комментируя итоги заседания Совбеза ООН, посвященной защите принципов Устава организации. Его слова передает РИА Новости.
Заседание СБ ООН продемонстрировало, какие страны готовы к конструктиву. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT. Заседание прошло 24 апреля в Нью-Йорке, в ходе встречи глава МИД РФ Сергей Лавров призвал США не говорить за весть мир.
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