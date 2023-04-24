Лавров: у США нет права говорить за весь мир

США не может говорить за весь мир, подчеркнул Сергей Лавров
США никто не давал права говорить от лица всего мира. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества», — заявил Сергей Лавров во время заседание Совбеза ООН. Трансляция велась на youtube-канале МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Нью-Йорк. Он посетил США для участия в заседании Совбеза ООН.
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